I lavori di allestimento del Palio di Asti "sfrattano" il mercato dal 12 agosto al 16 settembre

Saranno nove i giorni di mercato che gli ambulanti di Asti, da poco riportati in piazza Libertà e largo Saracco, dovranno effettuare in piazza del Palio, negli stalli di riserva appositamente studiati in caso di trasloco forzato.

A sfrattare gli operatori del mercato, una trentina di banchi, saranno i lavori di allestimento del prossimo Palio di Asti e, in particolare, le attività torneranno vicino ai colleghi della piazza grande nelle giornate di mercoledì 12 agosto, venerdì 14 agosto (anticipo del mercato di sabato 15 agosto, giorno festivo), mercoledì 19 agosto, sabato 22 agosto, mercoledì 26 agosto, sabato 29 agosto, mercoledì 2 settembre, sabato 5 settembre e mercoledì 16 settembre.

Invece sabato 12 settembre in piazza del Palio non si svolgerà il tradizionale mercato perché l'area sarà occupata dal Festival delle Sagre, ma il Comune disporrà, con apposita ordinanza, il recupero della giornata lavorativa in altra data.