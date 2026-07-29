Verso il Palio di Asti 2026: Iniziata la vendita dei biglietti per il giorno della corsa, tutte le informazioni necessarie

Il Palio di domenica 6 settembre si avvicina a grandi passi. A vedere il calendario mancano solo una quarantina di giorni, ma la macchina organizzativa è in moto da tempo. Mancano alcuni dettagli, anche importanti, come la nomina del mossiere. Il nome di chi darà le mosse in piazza Alfieri sarà ufficializzato nel Consiglio del Palio previsto per oggi, mercoledì, alle 19 a Palazzo Mandela.

Salvo sorprese (o imprevisti) dell'ultima ora, il mossiere del Palio 2026 sarà ancora Andrea Calamassi, che ad Asti ha debuttato nel settembre di tre anni fa. Oltre alla nomina del mossiere, all'ordine del giorno del Consiglio del Palio c'è la discussione su alcuni dettagli organizzativi della manifestazione e sull'integrazione del corteo storico con la presenza dei «sapienti». La presenza del gruppo dei 21 «sapienti» (uno per ciascun partecipante al Palio) non è una novità: questi personaggi sfilarono già l'anno scorso nel corteo legato ai 750 anni «certificati» della manifestazione. Nella riunione di domani si dovrà decidere dove inserire questo gruppo, se in coda o all'inizio della sfilata storica.

In vendita i biglietti

Intanto, è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla corsa. Come annunciato, i prezzi sono stati ritoccati verso l'alto. L'aumento più consistente (da 100 a 150 euro) riguarda la tribuna Alfieri zona argano. I biglietti per la tribuna Alfieri zona canapo sono passati da 90 a 110 euro. I prezzi dei tagliandi per tutte le altre tribune sono stati aumentati di 5 euro. Pertanto, restando sulla tribuna Alfieri, per vedere il Palio da un posto centrale occorrerà pagare 65 euro, mentre 50 euro costerà il biglietto per la zona arrivo. I posti in tribuna Solaro (curva lato giardini pubblici) costano 65 euro, in tribuna Roero (curva lato Cassa di Risparmio) 50, in tribuna Isnardi e Guttuari (curva lato Portici Rossi) 30. Sul lato portici Pogliani (quelli della farmacia Alfieri) i prezzi sono: 45 euro per la Catena A, 35 per la Catena B e 30 per la Comentina. Sul lato portici Anfossi (bar Cocchi) i biglietti costano 35 per la Malabaila A e B, 30 per la Pelletta e la Gardini. Invariato il prezzo per accedere al parterre (5 euro), con ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni.

Fino a venerdì 31 luglio la biglietteria di via Leon Grandi angolo piazzetta Italia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17; dal 1° al 29 agosto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13 (il 14-15-16 sarà chiusa). Domenica 30 agosto sarà aperta dalle 10 alle 13; dal 31 al 5 settembre dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19. Infine, il giorno del Palio, dalle 9 alle 14 saranno in vendita i biglietti per il parterre; per le tribune la vendita dei tagliandi proseguirà fino alle 16. I biglietti di tribuna e parterre si possono anche acquistare on line su www.bigliettoveloce.it. Per ulteriori info: 0141/399057.