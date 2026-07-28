Passerella del Movicentro, l«'Asp è intervenuta per rafforzare ulteriormente le misure già adottate»

A seguito della pubblicazione dell'articolo “Movicentro di Asti, la passerella chiusa per ragioni di sicurezza continua a essere transitabile nonostante il pericolo”, pubblicato alcuni giorni fa sul nostro sito dopo un sopralluogo sul posto, riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Asp.

Egregio Direttore,

con riferimento all’articolo pubblicato il 17 luglio sul Suo giornale, dal titolo “Movicentro di Asti, la passerella chiusa per ragioni di sicurezza continua a essere transitabile nonostante il pericolo”, ASP ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

L’articolo segnala la presunta possibilità di accesso alla passerella pedonale del Movicentro che collega corso Savona, in corrispondenza del ponte Ogerio Alfieri, all’ingresso del corridoio laterale del piano rialzato, nonostante la chiusura disposta per ragioni di sicurezza. Viene inoltre richiamato il tema del temporaneo mancato funzionamento delle scale mobili tra piazza del Palio e il ponte su corso Einaudi.

Si precisa innanzitutto che la passerella del Movicentro è chiusa al transito. Tale circostanza risulta chiaramente dal comunicato stampa diffuso da ASP il 6 febbraio 2026 e dalla presenza delle transenne appositamente collocate all’ingresso del camminamento, a seguito degli accertamenti tecnici che hanno reso necessaria l’interdizione dell’area per motivi di sicurezza.

Proprio perché la chiusura è stata disposta a tutela dell’incolumità dei cittadini, ASP è intervenuta per rafforzare ulteriormente le misure già adottate. Per evitare che le transenne vengano spostate da persone evidentemente incuranti del pericolo, aprendo di fatto un varco verso la passerella, sono stati installati catenacci a ulteriore presidio dell’accesso.

I cartelli di divieto di accesso sono stati inoltre posizionati sulle porte che consentono, dall’interno del Movicentro, di raggiungere la passerella. Le stesse porte sono state chiuse in modo stabile, così da impedire il passaggio e rendere ancora più evidente l’interdizione dell’area.

Per quanto riguarda le scale mobili tra piazza del Palio e il ponte su corso Einaudi, si comunica che l’impianto è nuovamente funzionante. Il guasto era dovuto alla rottura di componenti specifici, per i quali il reperimento dei ricambi si è rivelato particolarmente complesso.

La sicurezza dei cittadini e degli utenti del Movicentro rappresenta per ASP una priorità assoluta. Per questo motivo la società continuerà a monitorare la situazione e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei divieti e la piena tutela dell’utenza.

Cordiali saluti