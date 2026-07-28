BCE lancia un sondaggio pubblico per scegliere il nuovo design delle banconote

La Banca Centrale Europea, dopo la chiusura del concorso aperto nel 2025, ha lanciato un sondaggio online che consentirà ai cittadini di esprimere la propria preferenza sul futuro design delle banconote, contribuendo così alla scelta finale.

«Dopo vent’anni è il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere», ha dichiarato la presidente della BCE, Christine Lagarde.

L’iniziativa arriva con il termine del concorso grafico indetto nel 2025, al quale sono stati invitati a partecipare grafici provenienti da tutta Europa. Sono state presentate oltre 1.200 candidature e, successivamente, a 25 designer è stato chiesto di sviluppare una proposta grafica. Una giuria indipendente composta da 21 esperti, ciascuno designato dalla banca centrale del proprio Paese dell’area euro, ha infine selezionato dieci progetti finalisti.

I disegni si ispirano a due grandi temi: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”.

Il primo richiama il ricco patrimonio culturale europeo e il dinamismo dei settori creativi e culturali, elementi che rafforzano l’identità comune e il senso di appartenenza condiviso. La cultura viene così rappresentata come strumento di promozione dei valori comuni, dell’inclusione e del dialogo, capace di unire i popoli europei.

Il secondo tema, “Fiumi e uccelli”, mette invece al centro la natura. Fiumi e uccelli non conoscono frontiere e rappresentano un simbolo di libertà e di unità tra i cittadini europei, oltre a ricordare il legame con l’ambiente e la responsabilità di tutelarlo.

Il sondaggio è stato presentato il 23 luglio 2026 e resterà aperto fino al 21 settembre 2026. Tutti i cittadini potranno esprimere la propria preferenza scegliendo uno o più dei dieci progetti finalisti. Le opinioni raccolte contribuiranno alla decisione finale, che sarà assunta dal Consiglio direttivo della BCE entro la fine dell’anno.

Le future banconote non cambieranno soltanto dal punto di vista estetico. Saranno infatti progettate per essere ancora più sicure, accessibili e sostenibili, mantenendo il contante un mezzo di pagamento affidabile e vicino alle esigenze dei cittadini.

Per partecipare è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale della Banca Centrale Europea qui.