Il cancro colorato colpisce ancora, in viale Pilone saranno abbattuti nove platani

Ad Asti il cancro colorato dei platani sta per mietere altre vittime. La prossima settimana, a partire da lunedì, in viale Pilone si procederà con un abbattimento selettivo di diversi esemplari di platani presenti lungo la strada. Un taglio necessario a causa della malattia che non lascia vie di scampo. La decisione è maturata a seguito dei rilievi effettuati dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte che ha riscontrato la presenza del cancro colorato in diverse piante, una malattia fungina estremamente aggressiva e letale per questa specie.

Il cancro colorato è noto per la sua elevata contagiosità e per la rapidità con cui si diffonde all'interno dei filari arborei. Proprio per questa sua natura, le normative vigenti in materia fitosanitaria non lasciano spazio a discrezionalità: l'eliminazione immediata delle piante infette è l'unico strumento efficace per isolare i focolai e impedire che il fungo si propaghi agli esemplari sani. L’amministrazione comunale ha espresso profondo rammarico per il taglio delle piante: «L’abbattimento non rappresenta una scelta discrezionale, - fanno sapere dal Comune - ma viene effettuato in ottemperanza a un’ingiunzione della Regione, finalizzata alla tutela del patrimonio arboreo e alla salvaguardia delle altre piante presenti sul territorio».

Il taglio delle piante, nove alberi in totale, comporterà anche alcune modifiche alla viabilità. A partire dalle ore 6 del 3 agosto, il tratto di viale Pilone compreso tra via Cendola e via Piglione sarà completamente chiuso al traffico veicolare, ciclabile e pedonale. I lavori dovrebbero protrarsi per circa quattro giorni. La riapertura della strada avverrà solo al termine di tutte le attività tecniche e dopo una completa disinfezione dell'area interessata, necessaria per garantire la sicurezza del sito e prevenire ogni rischio di persistenza del fungo.

L'intervento in viale Pilone si inserisce in una più ampia e costante attività di monitoraggio e cura della vegetazione cittadina. In stretta collaborazione con gli uffici comunali, diversi specialisti del settore sono attualmente impegnati in un'approfondita Valutazione del Rischio Arboreo. Questo lavoro porterà alla redazione di una Carta della Vulnerabilità e di un Piano di Gestione del Verde, strumenti fondamentali per passare da una gestione emergenziale a una programmazione attenta del patrimonio arboreo. L'obiettivo finale resta quello di garantire la massima sicurezza per i cittadini, assicurando al contempo la tutela dell’ambiente e la conservazione degli spazi verdi della città.