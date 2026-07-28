A Villadeati la musica di Simone Poncino nel ricordo di Massimo Cotto per VILLADEArTI

Sarà la musica di Simone Poncino a chiudere gli appuntamenti del mese di luglio della quarta edizione di VILLADEArTI, il festival culturale che da maggio a ottobre anima la suggestiva cornice dell'ex chiesa di San Remigio a Villadeati.

Venerdì 31 luglio, alle 21, nei giardini di San Remigio, il cantautore e musicista astigiano porterà in scena "Vince chi corre", un concerto che prende il nome dall'omonimo brano dedicato all'amico Massimo Cotto, giornalista, scrittore e storica voce radiofonica scomparsa nel 2024.

La canzone, nata come omaggio a Cotto, racchiude un messaggio incentrato sui valori della vita e dello sport e darà il titolo a uno spettacolo che ripercorrerà il repertorio dell'artista astigiano. Sul palco, accanto a Poncino, saliranno Simone Barbiero al basso, Francesco Bordino alle chitarre, agli irraggiamenti e alle voci, Samuele Buraghi alla batteria e Alberto Genta alle tastiere.

Per il cantautore si tratta di un gradito ritorno a Villadeati: già lo scorso anno aveva infatti conquistato il pubblico di San Remigio con la stessa formazione, in una serata davvero apprezzata dagli spettatori.

L'appuntamento è a ingresso gratuito e fa parte del fitto programma di VILLADEArTI, il festival ideato dall'amministrazione comunale di Villadeati che, nella chiesa sconsacrata di San Remigio, ospita ogni anno protagonisti del mondo della cultura in un percorso che racchiude teatro, narrativa, musica, cinema, arte e fotografia. La quarta edizione è dedicata ai temi delle relazioni, della bellezza e dell'accoglienza, filo conduttore degli incontri e degli spettacoli in programma fino al mese di ottobre.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell'Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e il contributo di Fondazione CRT, Cosmo e di altre realtà del territorio.