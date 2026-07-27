Bandiere e chiarine al nido, il Borgo Don Bosco porta la magia del Palio tra i bambini di Babylandia

All'asilo nido Babylandia di Asti la conclusione dell'anno scolastico si è trasformata in un momento di festa indimenticabile, capace di unire l'emozione dei primi traguardi educativi alla riscoperta delle tradizioni locali. In occasione della cerimonia di consegna dei diplomi, che ha coinvolto i piccoli alunni di tutte e tre le sezioni della struttura, la scuola ha voluto fare un regalo speciale ai bambini e alle loro famiglie. Dopo le foto di rito e il ritiro dei diplomi, il cortile dell'asilo si è animato grazie alla partecipazione straordinaria del Gruppo musici e sbandieratori del comitato Palio Don Bosco.

L'evento non è stato soltanto un momento di svago, ma una vera e propria lezione paliofila. I rappresentanti del Borgo Don Bosco hanno raccontato con semplicità e passione la storia del loro rione, spiegando ai piccoli spettatori il significato degli elementi della bandiera e l'importanza dei colori che la compongono. L'obiettivo principale dell'iniziativa era quello di sensibilizzare i bambini verso una manifestazione che rappresenta l'anima della città, proprio ora che l'appuntamento di settembre inizia ad avvicinarsi.

L’interazione è stata il cuore della giornata: i ragazzi del comitato hanno coinvolto i bambini in modo diretto, insegnando loro i segreti dell'impugnatura della bandiera e permettendo loro di provare l'emozione di suonare i tamburi. Per i bambini più grandi è stata persino organizzata una piccola sfilata, rendendoli protagonisti attivi della tradizione. Il momento culminante è stato lo spettacolo dei musici e degli sbandieratori: i bambini hanno potuto ammirare da vicino le evoluzioni delle bandiere e ascoltare il suono della chiarina e dei tamburi, vivendo l'esperienza in prima linea.

Un dettaglio di grande valore simbolico è emerso sul piano della collaborazione territoriale tra i diversi rioni: sebbene l'asilo Babylandia si trovi nel rione di San Pietro, il comitato Don Bosco ha accolto con estrema gentilezza l'invito, chiedendo formalmente il permesso per poter intervenire in un rione diverso dal proprio.