Elezioni comunali 2027, un nuovo sondaggio premia la coalizione di centrodestra con il 52,7% delle preferenze

Un nuovo sondaggio, commissionato da Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni comunali di Asti, riaccende l'attenzione per la sfida tra le principali coalizioni che si contenderanno il governo della città nel 2027. Durante il sondaggio, realizzato da BiDiMedia tra il 14 e il 18 luglio, sono state intervistate 900 persone su 2.014 contatti totali e un tasso di risposta utile complessiva pari al 45%.

Alla domanda: se si votasse per le elezioni comunali ad Asti con queste coalizioni, lei per chi voterebbe? Il 52,7% voterebbe il centrodestra composto da Fratelli d'Italia, I Giovani Astigiani, Forza Italia, Lega e Noi Moderati; il 36,5% voterebbe il centrosinistra con il Partito Democratico, Ambiente Asti, Uniti si può, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.

Futuro Nazionale di Vannacci incasserebbe il 5% delle preferenze; Azione - Lista di Mario Bovino il 3%; AstiOltre - Lista Goria Sindaco arriverebbe al 2,8% (affluenza tra il 53 e il 57%).

Nel dettaglio, le intenzioni di voto per il centrosinistra vedrebbero il Pd al 16,8%, Uniti si può al 6,9%, Avs al 4,9%, Movimento 5 Stelle al 4,6% e Ambiente Asti al 2,8%. Azione - Lista Bovino si attesterebbe sul 3,2% mentre AstiOltre - Lista Goria Sindaco si fermerebbe al 2,3%. Le liste minori prenderebbero il 4,3%, ma gli indecisi rappresentano, oggi, il 24%.

Il sondaggio ha anche chiesto: Nella scelta del candidato a sindaco, quanto pesa per lei il fatto che sia espressione di un partito o un civico? Per il 40,7% è indifferente; il 20,8% preferirebbe nettamente un candidato di lista civica; il 12,3% preferirebbe un candidato di partito. A metà strada tra il civico e una riposta 'indifferente' si pone il 3,2% degli intervistati mentre tra chi ha risposto 'indifferente' e chi preferisce un candidato politico troviamo il 12,3% delle preferenze. Non sa come rispondere il 17,8%.