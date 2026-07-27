Castell'Alfero piange Sergio Ferracane: aveva 63 anni

Castell'Alfero si è svegliato sabato mattina con una notizia che sembra sospendere il tempo. Non perché la morte non faccia parte della vita, ma perché arriva quando nessuno la immagina.

Sergio Ferracane è morto nella serata di venerdì 24 luglio, stroncato da un improvviso malore. Aveva 63 anni, un’età in cui si hanno ancora tanti progetti, appuntamenti, lavori da finire, persone da abbracciare. Ed è forse questo il pensiero che sta attraversando Castell'Alfero: la fragilità dell'esistenza, quel soffio che può cambiare tutto da un momento all'altro.

In poche ore il suo nome è passato di casa in casa, tra telefonate e sguardi increduli. Per molti non era soltanto un marito, un padre e un elettricista, ma un volto familiare, un compagno di scuola, un amico.

Decine e decine di messaggi hanno espresso vicinanza alla moglie Adriana, alla figlia Giulia e ai familiari. Perché in momenti come questi i social smettono di essere una vetrina delle “vite perfette” e tornano a essere ciò che, nel loro significato più autentico, possono ancora rappresentare: un modo per stringersi gli uni agli altri, condividere un ricordo e trovare conforto, con parole semplici ma sincere. Perché il gruppo vero non è quello su uno schermo, ma quello formato da un paese intero, che si riconosce nello stesso dolore.

Sergio Ferracane lascia la moglie Adriana, la figlia Giulia, la sorella Sandra e tutti i suoi familiari, ai quali in queste ore si sta stringendo l'abbraccio dell'intera comunità.

Il Rosario sarà recitato questa sera, lunedì 27 luglio, alle 21 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Castell'Alfero. L'ultimo saluto a Sergio sarà domani, martedì 28 luglio, alle 15.30, al Tempio crematorio del cimitero di Asti. Le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Castell'Alfero.