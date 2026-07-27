L'Istituto dei Sordi di Torino apre le iscrizioni per i nuovi corsi di Lingua dei Segni in programma ad Asti

L'Istituto dei Sordi di Torino, da anni consolidato punto di riferimento per la formazione sulla sordità, l’accessibilità e la comunicazione inclusiva, ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per i nuovi percorsi formativi ad Asti. La Lingua dei Segni Italiana (LIS), ufficialmente riconosciuta dalla Legge n. 69/2021, rappresenta oggi una competenza fondamentale per abbattere le barriere comunicative e promuovere una reale inclusione sociale e professionale. Partecipare a questi corsi permette di acquisire abilità linguistiche sempre più richieste nel mondo del lavoro, offrendo al contempo un’importante opportunità di crescita personale e culturale.

Il corso di Lingua dei Segni Italiana di primo livello è strutturato per essere accessibile a tutti, senza alcun requisito d’ingresso, rivolgendosi a studenti, insegnanti, operatori dei servizi e familiari di persone sorde. Il percorso formativo prevede un totale di 60 ore, organizzate con un incontro settimanale ogni mercoledì, dalle ore 18.30 alle 20.30, garantendo così un apprendimento graduale e costante per tutta la durata dell’anno. Le lezioni, caratterizzate da un approccio pratico e immersivo grazie alla presenza di docenti sordi madrelingua, si terranno in presenza presso la Casa del Popolo, in via Brofferio 129, con l'inizio delle attività previsto per mercoledì 7 ottobre.

Parallelamente, l’Istituto propone il Corso per Assistente alla Comunicazione, una figura professionale specializzata nel supporto all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, come previsto dalla Legge n. 104/1992. Questo percorso non richiede una conoscenza previa della LIS, poiché le competenze linguistiche vengono integrate con approfondimenti pedagogici ed educativi durante lo studio. La formazione è pensata per essere flessibile: l'80% delle lezioni si svolge online ogni sabato mattina, dalle 9 alle 13, a partire dal 3 ottobre, mentre il restante 20% consiste in due fine settimana intensivi di laboratori pratici nella sede dell'Istituto a Torino. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di qualifica professionale spendibile in ambito educativo e socio-assistenziale.

L'Istituto dei Sordi di Torino, ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), continua così la sua missione di promuovere un'istruzione di qualità capace di rispondere alle esigenze della società contemporanea. Per ottenere maggiori dettagli su costi, calendari e moduli di iscrizione relativi al corso LIS di Asti, è possibile scrivere all'indirizzo email asti@istitutosorditorino.org. Coloro che sono invece interessati al percorso professionale per Assistente alla Comunicazione possono richiedere informazioni e il regolamento completo inviando una mail a corso.assistenti@istitutosorditorino.it.