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Festa

Teresina Rocca compie 100 anni a Valmanera con una speciale festa e il riconoscimento di matriarca di Asti

Teresina festeggia con la messa e il rinfresco, in compagnia delle coetanee Elsa Voglino e Libera Borsato

Monica Jarre

27 Luglio 2026 11:16:00

Teresina Rocca compie 100 anni a Valmanera con una speciale festa e il riconoscimento di matriarca di Asti

Domenica scorsa a Valmanera, Teresina Rocca classe 1926, ha festeggiato i suoi cento anni insieme a un centinaio di amici e parenti ma, soprattutto, insieme a Elsa Voglino (classe 1925) e a Libera Borsato (classe 1926), due coetanee residenti come lei a Valmanera.

Una festa iniziata con la messa nella chiesa di Valmanera celebrata da don Giancarlo Iraldi, parroco di Viatosto e cappellano rettore del Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia e proseguita nella vicina Proloco con un ricco rinfresco cui Elsa, Teresina e Libera, hanno fatto onore senza rinunciare a nulla, nemmeno alla torta rappresentata da un grande numero 100 ricoperto di panna e fragole.

Nata ad Alba il 23 luglio di cento anni fa, Teresina Rocca si trasferì a Valmanera per amore e qui è rimasta tutta la vita ad accudire il marito (scomparso circa cinquant’anni fa) e Luciano e Mariangela Roasio, i due figli che nel frattempo erano nati, a fare la casalinga e la contadina, spendendo il suo tempo con devozione, gioia e sacrificio verso la sua famiglia che, nel corso degli anni, si è allargata regalandole tre nipoti e cinque pronipoti.

È stata una festa di compleanno sentita ed emozionante, fitta di ricordi e applausi e piena di tutto l’affetto raccolto durante una vita lunghissima.

Oltre alla comunità di Valmanera, hanno partecipato all’evento anche il sindaco Maurizio Rasero, il vicesindaco Stefania Morra e il presidente della Provincia e sindaco di San Damiano, Simone Nosenzo che ha consegnato alla neo-centenaria il riconoscimento come “Matriarca della città di Asti".

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