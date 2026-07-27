Prime Minister, aperte le iscrizioni alla scuola di politica per ragazze tra i 14 e i 19 anni

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di "Prime Minister - Scuola di politica per giovani donne" di Asti, un progetto di inclusione ed empowerment femminile nato per offrire una scuola di formazione di leadership, politica e attivazione civica a ragazze tra i 14 e i 19 anni. Un percorso finora completato da oltre 150 studentesse.

Per candidarsi è necessario compilare, entro il 18 settembre, il modulo sul sito ufficiale di "Prime Minister" alla sezione “Iscriviti”: www.primeminister.it/iscriviti/. A disposizione 30 posti.

Il percorso, gratuito, è formato da 10 incontri - un sabato al mese da settembre 2026 a giugno 2027 - che si terranno presso l’hub culturale "MEMORIAFUTURA", sede della Fondazione Giovanni Goria Ets, in piazza San Martino 11 ad Asti. Durante il percorso le ragazze potranno incontrare testimonial di spicco e partecipare a workshop formativi per sviluppare progetti di cittadinanza attiva e nuove competenze. Le ragazze, inoltre, lavoreranno a gruppi per realizzare project work di attivazione civica su temi di interesse, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della comunità in cui vivono.

Alcune ragazze impegnate in un laboratorio

Da ricordare che "Prime Minister" è un’iniziativa nata nel 2019 a Favara, in provincia di Agrigento, nell’ambito del centro culturale Farm Cultural Park. È un percorso nato per avvicinare le ragazze alla politica, intesa sia come capacità di intraprendere e guidare la società, sia come percorso di attivazione civica.

"La scuola - sottolineano gli organizzatori - scommette sulle leader di domani, le future Prime Minister, facendole vivere un’esperienza di empowerment, rafforzando le loro competenze e facendole sentire parte di una comunità, a livello locale e nazionale, che le incoraggia e le sostiene".

Il progetto, organizzato ad Asti dalla Fondazione Giovanni Goria ETS dal 2022, è realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo con il sostegno di Soroptimist International Club di Asti, Associazione Obiettivo Monferrato e Piemonte Energy SpA.

Per informazioni: asti@primeminister.it.