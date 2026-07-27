Musical Maestro, la terza edizione è un successo

Si è conclusa con un bilancio positivo la terza edizione di Musical Maestro, il festival di alta formazione dedicato al musical e allo spettacolo dal vivo nato a Canelli e diretto da Ivana Mannone, Cristian Catto e Michele Puleio.

Dal 14 al 18 luglio 2026, trentasette giovani performer provenienti da tutta Italia hanno preso parte a cinque intense giornate di studio, vivendo un'autentica esperienza professionale sotto la guida di artisti e docenti attivi nel panorama nazionale dello spettacolo dal vivo. Ad arricchire il programma, tre appuntamenti aperti alla comunità locale hanno trasformato Canelli in un grande palcoscenico diffuso, coinvolgendo centinaia di spettatori e confermando la vocazione del festival a creare un dialogo tra formazione, spettacolo e territorio.

Il cuore del festival è stato il percorso formativo: workshop intensivi, dedicati ai linguaggi del musical contemporaneo. I partecipanti, suddivisi nel percorso Junior (10–13 anni) e Senior (dai 14 anni in poi), hanno affrontato lezioni di recitazione, musical theatre, danza contemporanea, coro e preparazione performativa, sperimentando i ritmi e il metodo di lavoro di una produzione professionale.

A guidarli un corpo docente composto da professionisti attivi nel panorama nazionale dello spettacolo dal vivo: Ivana Mannone, Cristian Catto, Michele Puleio, Marcello Spinetta e Christian Di Filippo (recitazione), Chiara Borghini (danza contemporanea), Giovanni Maria Lori (coro) e Chiara Scipione (Musical Theatre).

Ad impreziosire la kermesse, la partecipazione di Arturo Brachetti, tra i più grandi artisti del trasformismo a livello internazionale, ospite di un incontro pubblico condotto dalla direzione artistica del festival. Più di duecento persone hanno riempito Piazza Cavour per assistere a una conversazione dedicata al mestiere dell'artista, al teatro e alla creatività, trasformando il cuore della città in un luogo di incontro tra professionisti, giovani performer e cittadinanza.

A conclusione del festival sono state assegnate 12 borse di studio, destinate ai partecipanti che si sono distinti per talento, crescita e impegno durante il percorso formativo.

Un riconoscimento concreto che conferma la missione di Musical Maestro: non limitarsi a offrire un'esperienza intensiva di studio, ma creare opportunità reali di crescita e di accesso a percorsi di alta formazione nel mondo dello spettacolo dal vivo.

"Nella prima edizione di Musical Maestro abbiamo piantato un seme con la promessa di prendercene cura e ammirare la sua crescita - ha commentato Cristian Catto - Oggi, tre anni dopo, riusciamo a vedere un giovane albero che inizia a dare i suoi frutti e non possiamo che gioire e lavorare ancor di più per i prossimi anni.”

“L’anno scorso i ragazzi ci hanno chiesto di far durare Musical Maestro cinque giorni invece che tre: promessa mantenuta. - aggiunge Ivana Mannone - Quest'anno hanno rilanciato: “Facciamo due settimane?”. Il loro entusiasmo è pazzesco ed è la conferma che questo festival sta davvero lasciando il segno. Siamo molto orgogliosi.”

“Quest’anno ci siamo veramente resi conto quanto la formazione non sia quel periodo della vita di un artista che precede la creatività. No. La formazione è creatività allo stato puro - ha concluso Michele Puleio - Le nostre ragazze e i nostri ragazzi l’hanno sperimentato in prima persona, hanno entusiasmato il pubblico e trasmesso questo stesso entusiasmo ai docenti. Musical Maestro non è una settimana di “lezioni”: è una palestra. Dove ci si allena realmente per il mondo dello spettacolo.”

Musical Maestro guarda già alla prossima edizione. L'appuntamento è per l'estate 2027.