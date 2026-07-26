Montechiaro, tre mesi di eventi per celebrare il Palio e il tartufo

Tre mesi di mostre, arte contemporanea, fotografia e documenti storici per raccontare Montechiaro d'Asti e le sue tradizioni. Da domenica 2 agosto fino all'8 novembre prende il via "Arte e cultura non stop", un calendario di iniziative che accompagnerà l'estate e l'autunno del paese, intrecciando il cinquantesimo anniversario del ritorno di Montechiaro al Palio di Asti con gli appuntamenti della Fiera nazionale del tartufo bianco del Monferrato e di TartufArte.

Si parte con Carla Novello e "Aspettando il Palio"

L'inaugurazione è in programma domenica 2 agosto. Alle 10, sul sagrato della chiesa di San Nazario, inserita nella Rete Romanica in Collina, sarà aperta la mostra personale della pittrice astigiana Carla Novello.

Nel pomeriggio, alle 18, l'ex sede storica del Palio, in via Vittorio Emanuele 8, ospiterà l'apertura di "Aspettando il Palio", un percorso espositivo che riunisce le opere di numerosi artisti contemporanei e una personale dedicata a Pietro Macchiolo.

Cinquant'anni di storia tra fotografie, documenti e costumi

Il cuore della rassegna sarà dedicato ai cinquant'anni della partecipazione di Montechiaro al Palio di Asti. Il pubblico potrà ripercorrere questa storia attraverso la mostra fotografica "Gente del mio paese al Palio 1976", con gli scatti di Domenico Binello, affiancata da documenti del Codex Montechiarensis, una rassegna di articoli e ritagli di stampa intitolata "Tagli, ritagli e travagli paliofili", costumi storici degli anni Trenta e materiali che raccontano la rinascita della manifestazione. Spazio anche al ricordo di Gianmarco Rebaudengo, storico rettore e protagonista delle vittorie di Montechiaro.

Le esposizioni saranno visitabili ogni fine settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, mentre in altri orari sarà possibile accedere su appuntamento. Gli eventi proseguiranno fino all'8 novembre, accompagnando il programma della Fiera nazionale del tartufo bianco del Monferrato.