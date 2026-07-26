Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

50 anni di Palio

Montechiaro, tre mesi di eventi per celebrare il Palio e il tartufo

Dal 2 agosto all’8 novembre il paese diventa un palcoscenico culturale con la rassegna “Arte e cultura non stop”

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

26 Luglio 2026 15:28:25

Montechiaro Sala Mostre

Arte e cultura non stop a Montechiaro: Sala Mostre

Tre mesi di mostre, arte contemporanea, fotografia e documenti storici per raccontare Montechiaro d'Asti e le sue tradizioni. Da domenica 2 agosto fino all'8 novembre prende il via "Arte e cultura non stop", un calendario di iniziative che accompagnerà l'estate e l'autunno del paese, intrecciando il cinquantesimo anniversario del ritorno di Montechiaro al Palio di Asti con gli appuntamenti della Fiera nazionale del tartufo bianco del Monferrato e di TartufArte.

Si parte con Carla Novello e "Aspettando il Palio"

L'inaugurazione è in programma domenica 2 agosto. Alle 10, sul sagrato della chiesa di San Nazario, inserita nella Rete Romanica in Collina, sarà aperta la mostra personale della pittrice astigiana Carla Novello.
Nel pomeriggio, alle 18, l'ex sede storica del Palio, in via Vittorio Emanuele 8, ospiterà l'apertura di "Aspettando il Palio", un percorso espositivo che riunisce le opere di numerosi artisti contemporanei e una personale dedicata a Pietro Macchiolo.

Cinquant'anni di storia tra fotografie, documenti e costumi

Il cuore della rassegna sarà dedicato ai cinquant'anni della partecipazione di Montechiaro al Palio di Asti. Il pubblico potrà ripercorrere questa storia attraverso la mostra fotografica "Gente del mio paese al Palio 1976", con gli scatti di Domenico Binello, affiancata da documenti del Codex Montechiarensis, una rassegna di articoli e ritagli di stampa intitolata "Tagli, ritagli e travagli paliofili", costumi storici degli anni Trenta e materiali che raccontano la rinascita della manifestazione. Spazio anche al ricordo di Gianmarco Rebaudengo, storico rettore e protagonista delle vittorie di Montechiaro.

50 anni Montechiaro al Palio

 Le esposizioni saranno visitabili ogni fine settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, mentre in altri orari sarà possibile accedere su appuntamento. Gli eventi proseguiranno fino all'8 novembre, accompagnando il programma della Fiera nazionale del tartufo bianco del Monferrato.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133