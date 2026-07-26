Viarigi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: a SaltinPiazza 2026 va in scena “l’Arte della Fragilità”

Nelle piazze e tra i vicoli di Viarigi, la fragilità smette di essere sinonimo di debolezza per farsi spettacolo, poesia e forza creativa. Il 29 e il 30 agosto 2026, il suggestivo borgo astigiano ospiterà la 36ª edizione di SaltinPiazza, confermandosi come il festival di teatro di strada e circo contemporaneo più storico della regione.

Un'immagine di SaltinPiazza 2025

Un racconto unitario sull’equilibrio

Non un semplice elenco di esibizioni, ma un vero e proprio “progetto culturale di comunità”. Sotto la direzione artistica di Milo Scotton (artista di fama internazionale già nel cast del Cirque du Soleil), il festival propone quest'anno il tema “Equilibri Invisibili: l’Arte della Fragilità”.

Secondo Scotton, la fragilità - sia essa fisica, emotiva o ambientale - è un’occasione di trasformazione. «Gran parte degli spettacoli rappresenta una tappa di un viaggio che attraversa la cura, il desiderio, il limite e la paura», spiega il direttore, invitando il pubblico a un'esperienza artistica coerente e unitaria.

Il direttore artistico Milo Scotton

Gli spettacoli

Il cartellone promette di incantare un pubblico di tutte le età.

Ad aprire il festival sarà la compagnia internazionale Accompany ME con "À Mesure – Handle with Care", spettacolo di circo contemporaneo che racconta la fragilità delle relazioni umane attraverso il linguaggio del corpo, la roue cyr e un delicato gioco di equilibri.

Tra gli appuntamenti più attesi torna The Black Blues Brothers, già protagonista dell'edizione 2021, con il secondo capitolo della saga ispirata ai Blues Brothers: acrobazie spettacolari e ritmo travolgente sulle celebri musiche del film.

Spazio poi a "Frailty" di Noto Ignoto, con la soprano guatemalteca Alejandra Flores, che unisce lirica e acrobazie in una proposta di forte eleganza, e a "La Solitudine dei Dispari" di ArteMakìa, intensa riflessione sul conflitto interiore dell'artista tra danza contemporanea, stunt e arti circensi.

Il tema del limite proseguirà con "Limen" di Eterea Arte Aerea: sulla parete della Torre dei Segnali i performer daranno vita a una suggestiva coreografia verticale sospesa tra equilibrio e caduta.

Tra i momenti più significativi anche "Sogno" di Stalker Teatro, storica compagnia torinese che coinvolgerà il pubblico in un'installazione-performance tra creazione artistica, gioco collettivo e rito comunitario.

Il festival dedicherà spazio anche alla formazione con "Deep in my Soul", restituzione scenica del percorso dell'Artistic Group della Chapitombolo Academy diretta da Milo Scotton, in cui circo, teatro, danza e musica accompagnano adolescenti in un viaggio di crescita e scoperta di sé.

In cartellone anche "Lusìn" della Compagnia Hanami, nata dall'incontro tra Andrea Cerrato e Micol Veglia, che fonde roue cyr, discipline aeree, danza e teatro fisico in un racconto dedicato ai sogni e alla ricerca della propria identità.

Completano il programma "Far Away" degli Amanti di Paglia, poetico racconto sull'amore e la distanza; "FrailTryo" dei Jumpin' Jacks, spettacolo di clownerie acrobatica; "Boy Band" di ZeGnis, teatro di strada all'insegna della comicità e dell'interazione con il pubblico; e il progetto musicale Lindal, che intreccia tradizione occitana e sperimentazione elettronica con interventi itineranti e il concerto finale del festival.

The Black Blues Brothers

Una festa per il territorio

Il festival non vive di sola arte. Come sottolineato dal sindaco di Viarigi Francesca Ferraris, SaltinPiazza è un progetto che valorizza l'intero territorio del Monferrato attraverso la partecipazione di volontari, associazioni e partner locali. Durante le due giornate, i visitatori potranno godere di punti street food e dello stand gastronomico curato dalla Pro Loco Viarigi, per momenti di convivialità nel cuore del paese.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. Con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte, Viarigi si prepara a dimostrare che, anche nell'incertezza e nella fragilità, si può trovare un equilibrio meraviglioso.