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Festeggiamenti patronali

La festa di Sant'Anna tra buona cucina, musica e progetti per il territorio

Prosegue l'appuntamento di festa nella borgata di Costigliole d'Asti all'insegna del ritrovo estivo intorno a buona cucina, musica, balli e anche solidarietà: «Quest'anno il ricavato delle cene sarà rivolto alla raccolta fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza del campo sportivo parrocchiale»

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

26 Luglio 2026 09:00:52

La festa di Sant'Anna tra buona cucina, musica e progetti per il territorio

Il campo sportivo parrocchiale di Sant'Anna a Costigliole

Prosegue questa sera, domenica, e domani, lunedì, la quattro giorni dei festeggiamenti estivi in frazione Sant'Anna di Costigliole d'Asti: quattro serate di grande cucina di tradizione, musica, ma anche solidarietà alla festa patronale allestita dall'associazione Amici di Sant'Anna e che avrà come location il campo sportivo parrocchiale della borgata. «Quest'anno il ricavato delle cene sarà rivolto alla raccolta fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza del campo sportivo parrocchiale», spiegano gli organizzatori. Un'affascinante area di verde e relax nella quiete della campagna costigliolese che rappresenta un punto di riferimento del territorio e che custodisce la memoria di un periodo del passato ricco di attività per bambini e ragazzi (negli anni '70 il torneo di calcio che richiamava giovani da tanti paesi della zona e poi le attività dell'oratorio parrocchiale, ad esempio, e oggi anche feste e ritrovi, oltre alla patronale estiva).

Questa sera, domenica, a tavola con antipasti misti a scelta, agnolotti al burro e salvia o ragù, il gran fritto misto alla piemontese in collaborazione con gli Amici di Bazzana e dolci a scelta. Si balla con Maltese social club. Domani sera, lunedì, un appuntamento di grande tradizione: a tavola con la Gran polentata, per gustare antipasti misti a scelta, agnolotti al burro e salvia o ragù, polenta spezzatino e gorgonzola e dolci a scelta. Serata danzante con Giancarlo & Elisa. Cene su prenotazione (Alessandro, tel. 347/0181902, Simone 335/6550715).

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