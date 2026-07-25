Asti guarda al futuro, piazza del Palio potrebbe essere trasformata in un polmone verde multifunzionale

Anche Asti si trova davanti a una sfida cruciale per il suo sviluppo urbano: cercare di mitigare gli effetti, spesso insostenibili, del cambiamento climatico e le estati sempre più afose con temperature che arrivano a sfiorare, se non superare, i 40°. Con l'obiettivo di stimolare un dibattito e pensare a qualcosa di davvero rivoluzionario, almeno per gli standard cittadini, arriva una proposta che ridisegna l'intera superficie di piazza del Palio.

Attualmente dominata da una distesa di circa 2.200 stalli blu che la rendono un’isola di calore nei mesi estivi, la piazza ospita, in parte, il mercato cittadino, il luna park due volte all'anno e alcune manifestazioni, come il Festival delle Sagre. La proposta lanciata dal gruppo "Uniti si può" vorrebbe trasformare questa vasta area asfaltata in un luogo simbolo della città del futuro, capace di coniugare la necessità di parcheggio con una visione moderna di sostenibilità e vivibilità.

Il cuore del progetto risiede in una profonda rigenerazione ambientale che non si limita a un semplice rifacimento estetico. L'idea è quella di creare un "parcheggio verde" innovativo, dove le superfici asfaltate non necessarie verrebbero rimosse attraverso interventi di depaving per restituire permeabilità al suolo e favorire l'assorbimento delle acque meteoriche. Per contrastare il surriscaldamento urbano, la proposta prevede l'installazione di pensiline dotate di pannelli fotovoltaici che, oltre a produrre energia pulita, offrirebbero ombra ai veicoli in sosta, contribuendo ad abbassare sensibilmente le temperature durante l'estate. Le alberature compromesse verrebbero sostituite con nuove specie ad alto fusto, selezionate specificamente per la loro capacità di assorbire anidride carbonica e creare ampie zone d'ombra.

Oltre alla valenza ecologica, la visione per la nuova piazza del Palio punta sulla multifunzionalità e sulla flessibilità degli spazi. L'obiettivo è superare l'attuale identità di mero parcheggio per dare vita a una piazza urbana capace di adattarsi alle diverse esigenze della comunità durante tutto l'anno. In questa nuova configurazione, troverebbero una collocazione più ordinata e funzionale il Festival delle Sagre, il Mercato Contadino e le fiere, grazie a una distribuzione razionale degli spazi e a servizi permanenti dedicati. Una parte dell'area rimarrebbe destinata al mercato con percorsi accessibili e aree attrezzate, garantendo che la piazza rimanga uno spazio vivo ogni giorno, pur mantenendo la sua funzione logistica per la sosta.

Questa trasformazione risponde a una necessità sempre più urgente per le città moderne: la rinaturalizzazione urbana come difesa contro il cambiamento climatico. In questo contesto assume un valore fondamentale la cosiddetta "regola del 3-30-300", uno standard internazionale che suggerisce che ogni cittadino dovrebbe poter vedere almeno tre alberi dalla propria abitazione, vivere in un quartiere con una copertura arborea del 30% e risiedere a non più di 300 metri da un parco. Portare il verde nel cuore di Asti significa dunque allinearsi a modelli europei d'avanguardia, come Göteborg o i centri dei Paesi Bassi, dove la natura è parte integrante della progettazione per migliorare il microclima e la qualità dell'aria.

I proponenti guardano con ottimismo a esempi internazionali di successo per dimostrare che il cambiamento è possibile. Casi come quello di Nizza Marittima, che ha investito massicciamente nella forestazione urbana, o quello di Medellín, celebre per i suoi "Corridoi Verdi" che hanno ridotto drasticamente le temperature cittadine, mostrano come la vegetazione possa trasformare grandi assi viari e piazze in luoghi freschi e accoglienti.