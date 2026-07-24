Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo

La Destra Sociale Astigiana esprime piena solidarietà al consigliere Venturini, che ha condannato con fermezza i gravi episodi di violenza avvenuti a Bologna. Riteniamo che il clima di odio politico non nasca dal nulla. Esso viene alimentato anche da dichiarazioni pubbliche di alcuni esponenti della sinistra che utilizzano un linguaggio aggressivo nei confronti degli avversari politici.

L’assessore Lorenzo Pacini, esponente del Municipio 1 del Comune di Milano, ha pronunciato pubblicamente parole molto dure nei confronti dei cosiddetti “fascisti”. Analogamente, anche esponenti dell’area dei centri sociali, intervenuti durante un’iniziativa a Palazzo Ducale di Genova, hanno utilizzato toni particolarmente accesi. Si tratta di dichiarazioni pubbliche, documentate e verificabili.

A nostro giudizio, questo linguaggio contribuisce ad alimentare un clima di contrapposizione politica sempre più esasperato. Le parole hanno un peso e chi ricopre incarichi pubblici dovrebbe usare responsabilità e misura, evitando espressioni che possano aumentare la tensione. Per questo condividiamo la presa di posizione del consigliere Venturini: la violenza politica va condannata sempre e senza ambiguità, ma è altrettanto doveroso denunciare quei messaggi che, invece di favorire il confronto democratico, rischiano di alimentare l’odio e lo scontro.

La politica dovrebbe tornare ad essere il luogo del confronto delle idee, non della delegittimazione dell’avversario o dell’incitamento a un clima di conflitto permanente.

Francesco Lì Causi

Destra Sociale astigiana e Comitato Costituente di Futuro Nazionale ASTI 109