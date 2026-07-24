Montechiaro saluta Giovanni Panzini: artigiano, cercatore di tartufi e uomo di sport

Lutto
24 Luglio 2026 17:12:50
Il trifulau Giovanni Panzini
Giovanni Panzini si è spento all'età di 87 anni, lasciando un profondo vuoto nella comunità di Montechiaro d'Asti. Conosciuto per il suo carattere riservato e la grande operosità, è stato una figura di riferimento sia nel mondo dell'artigianato dolciario sia in quello del tambass, due passioni che hanno accompagnato tutta la sua vita.
La sua storia è legata alla panetteria-pasticceria F.lli Panzini, fondata nel 1959 insieme al fratello Giuseppe. Da oltre sessant'anni l'attività rappresenta uno dei simboli della tradizione dolciaria montechiarese e piemontese. Mastro pasticcere apprezzato, Giovanni era conosciuto per le torte alle nocciole, i bignè, i brut e bon, i panettoni e soprattutto per i celebri baci di Montechiaro. Un patrimonio di esperienza e di sapori che oggi continua grazie ai figli e ai nipoti, impegnati a portare avanti l'azienda di famiglia.
Accanto al laboratorio c'era un'altra grande passione: il tambass. Per anni ha seguito e formato giovani giocatori, distinguendosi per la capacità di individuare nuovi talenti. Nel 1986 accompagnò una squadra interamente montechiarese fino alle semifinali del campionato juniores; tra quei ragazzi c'era anche il figlio Stefano, oggi direttore tecnico dell'Agsd Montechiaro. Lo stesso amore per questo sport è stato trasmesso al nipote Manuele, protagonista della squadra locale, che ha sempre potuto contare sui consigli del nonno.
Nonno Giovanni guarda con ammirazione il nipote giocare a tambass
Profondo conoscitore del territorio, Giovanni era anche un appassionato cercatore di tartufi, attività che gli permetteva di vivere a stretto contatto con le colline del Monferrato e con le tradizioni della sua terra.
Giovanni Panzini lascia la moglie Mariuccia, i figli Stefano e Anna con le rispettive famiglie, il fratello Giuseppe e i numerosi nipoti. La comunità potrà stringersi attorno alla famiglia durante il rosario, che si terrà nella chiesa di Santa Caterina domenica 26 luglio alle 21. I funerali nella stessa chiesa, lunedì 27 luglio alle ore 16.
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