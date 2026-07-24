Da lunedì il campo a Roma per 25 giovani: offriranno aiuto ai poveri e ai senza fissa dimora

Un’esperienza di servizio ai poveri da vivere nel concreto e, successivamente, da rivivere nel silenzio della preghiera. È ciò che accomunerà i circa 25 giovani astigiani che lunedì 27 luglio partiranno alla volta di Roma aderendo al campo “You did it to me”, traduzione in inglese della citazione del Vangelo di Matteo “L’avete fatto a me”, organizzato dalla Pastorale giovanile diocesana con la Caritas. Ad accompagnarli il vescovo Marco Prastaro, don Francesco Secco, suor Elisa Cagnazzo, Patrizia Sanna e Silvia Castelli.

«Il gruppo - spiega Beppe Amico, direttore provinciale Caritas - incontrerà tre realtà ecclesiali, testimoni di servizi dedicati ai più poveri».

Innanzitutto la Caritas di Roma. In questo caso i giovani presteranno servizio alla Mensa di Giovanni Paolo II, frequentata da 500 persone, e incontreranno, alla Cittadella della carità, volontari Caritas che mostreranno i servizi che offrono, tra cui un emporio solidale.

Quindi si avvicineranno alla Comunità di Sant’Egidio. Presteranno servizio notturno ai senza dimora, aiuteranno nella preparazione e distribuzione di pacchi alimentari, incontreranno rappresentanti della comunità e parteciperanno alla preghiera serale. Andranno inoltre a cena nella trattoria de Gli Amici a Trastevere, gestita appunto dalla comunità di Sant’Egidio, in cui lavorano disabili e persone fragili.

Infine potranno conoscere da vicino il Centro Astalli, realtà dei Gesuiti impegnata nell’accoglienza dei rifugiati.

«Sarà un programma molto ricco e fisicamente impegnativo, anche per via degli spostamenti. Un’occasione - commenta Amico - per vedere una Roma diversa: quella della povertà estrema e della carità silenziosa».

«Il soggiorno a Roma - aggiunge don Rodrigo Limeira, responsabile della Pastorale giovanile - proseguirà poi dal 1° al 3 agosto ad Assisi, dove i giovani si confronteranno sull’esperienza vissuta. Una tappa scelta in quanto città natale di San Francesco, il santo dei poveri, di cui ricorrono peraltro gli 800 anni dalla morte».