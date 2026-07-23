J-Ax a sorpresa regala le sue canzoni al Barbera Summer Festival [video]

Ad ogni occasione J-Ax ringrazia Costigliole d'Asti per l'accoglienza ricevuta da quando ha preso casa in una borgata sulle colline del paese; ma sono tanti i costigliolesi che si dicono fortunati nell'aver trovato tanta disponibilità e vicinanza al territorio da parte del rapper milanese. Un rapporto speciale che cresce di giorno in giorno e che nella serata di ieri ha regalato un'esibizione a sorpresa di J-Ax al Barbera Summer Festival di cui quest'anno è codirettore artistico (si è messo a disposizione gratuitamente), cantando in chiusura di concerto di Giorgio Gozzo & i Bro, che con il loro country-rock “alla veneta” hanno partecipato alla rassegna nell'anfiteatro di San Michele su invito proprio di J-Ax. Anfiteatro gremito e pubblico caloroso, tra canti, balli e telefonini alzati per catturare i momenti della serata di musica.

J-Ax ha così impreziosito una serata che era già agli archivi con uno straordinario successo: pubblico delle grandi occasioni per l'evento allestito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Cavallero, tra degustazioni di vini e cocktail in versione estiva serviti dai sommelier sul sagrato della chiesa, i piatti preparati da Casa Bongiovanni, il mercatino dell'artigianato e l'appuntamento musicale. Una cornice di grande fascino, sulla collina più alta del territorio di Costigliole, eccezionale punto panoramico a 360 gradi, per un evento, alla seconda edizione, che piace sempre più ai costigliolesi, ai tanti visitatori e ai numerosi turisti stranieri presenti in queste settimane nell'Astigiano.

Il Barbera Summer Festival si chiuderà mercoledì prossimo con il concerto dei Bandakadabra. L'ingresso è libero.