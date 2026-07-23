La Fashion Night conquista Refrancore: ventisei artisti in gara nel contest canoro, sfilate di moda e ospiti sul palco

Piazza IV Novembre gremita di pubblico per la Fashion Night, la manifestazione che venerdì scorso ha trasformato il cuore di Refrancore in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, moda e spettacolo. L'evento, promosso dal Bar della Piazza di Marina Sillano e ideato da Simonetta Mirabelli, che ne ha curato anche la direzione artistica e la conduzione, ha proposto una serata capace di alternare competizione canora, sfilate di moda e ospiti musicali. Un'iniziativa nata, come spiegato dagli organizzatori, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, i talenti locali e l'eleganza del Monferrato.

La gara canora: vince Hajar

Il momento centrale della serata è stato il concorso canoro, che ha visto esibirsi 26 cantanti. A valutarli una giuria presieduta da Barbara Negro e composta da Carmelo Costa, Stefano Zonca e dal talent scout Rai e Mediaset Agostino Poggio. Il supervisore Domenico Tiri ha coordinato lo scrutinio delle schede, garantendo la regolarità delle operazioni di voto.

La vittoria è andata a Hajar, davanti a Fabio Testa, secondo classificato, e a Valentina Lucca, terza. Il Premio della Critica è stato assegnato a Roberto De Sario. Nel corso della serata anche i componenti della giuria sono saliti sul palco, regalando al pubblico alcune esibizioni.

Moda e ospiti sul palco

Accanto alla musica, spazio anche alla moda con due sfilate, Moda di Giorno e Moda di Sera, dedicate alle collezioni di Poesia & Vita da Gra. Per l'occasione le clienti dell'atelier hanno sfilato come modelle, con il trucco curato da Estetica Laura.

Ad arricchire il programma sono stati gli interventi musicali del musicista refrancorese Carlo Bertolino, delle cantanti Tania Carbonero e Ketty Borgogno, che hanno interpretato “Barcelona”, del trapper astigiano Normal Mind e di Ruben Roselli, frontman dei Legend, tribute band dedicata ai Pooh.

Il lavoro di squadra dietro l'evento

Alla riuscita della manifestazione ha contribuito anche il lavoro dello staff tecnico: il maestro Luciano Merino ha curato la regia musicale, Marco Giolo il service audio e luci, mentre Matthias Giachino e Davide Merino hanno seguito il coordinamento del palco. L'allestimento è stato impreziosito anche dalle composizioni floreali di Carla Fiori, con il supporto della Pro Loco di Refrancore e il patrocinio del Comune.

Soddisfatta la titolare del Bar della Piazza, Marina Sillano, che ha ringraziato Simonetta Mirabelli, le attività coinvolte nella sfilata, i tecnici, il sindaco Diego Mogliotti, la Pro Loco e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento.

Entusiasta anche Simonetta Mirabelli: «È stata una serata bellissima, allegra, elegante e briosa. Il pubblico ha risposto con entusiasmo e partecipazione per tutta la durata dell'evento».