Dai clienti Despar un nuovo ventilatore polmonare per l'ospedale Massaia di Asti

L'ospedale Cardinal Massaia di Asti ha potuto dotarsi di un nuovo ventilatore polmonare di ultima generazione destinato ai reparti di Rianimazione e Pediatria. Ciò è stato possibile grazie all'iniziativa solidale messa in campo da Despar Nord Ovest e dalla Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio tramite la quale sono stati raccolti 19.197,58 euro interamente destinati all'acquisto del macchinario.

La raccolta, avviata ai primi di novembre dello scorso anno, ha coinvolto i 28 punti vendita Despar, Eurospar e Despar Express di Asti e provincia dove, per sei mesi, ogni prodotto a marchio Despar acquistato ha contribuito a mettere da parte i fondi per sostenere l'iniziativa. Un percorso condiviso che ha saputo coinvolgere tantissimi clienti, testimoniato dai 737.337 scontrini emessi nel corso dell'iniziativa, trasformando tanti piccoli gesti quotidiani in una nuova tecnologia al servizio della comunità.

Il risultato raggiunto è stato ufficializzato dalla consegna dell'assegno, da parte del Presidente di Despar Nord Ovest Gianluca Bortolozzo e del Presidente onorario Giorgio Guasco, alla Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio: «Con piccole partecipazioni siamo riusciti a raggiungere una cifra vicina ai 20.000 euro - hanno commentato i due amministratori - È la dimostrazione che, quando un'intera comunità partecipa, anche un piccolo gesto può fare una grande differenza».

«Questa iniziativa rappresenta pienamente la missione della Fondazione: - ha osservato la Presidente della Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio, Luisa Amalberto - raccogliere la generosità del territorio e trasformarla in strumenti concreti per migliorare la qualità delle cure. Il nuovo ventilatore polmonare sarà a disposizione della Rianimazione e della Pediatria e potrà assistere pazienti di età e bisogni molto diversi. Ringraziamo Despar Nord Ovest e tutti i clienti che, attraverso tanti piccoli gesti quotidiani, hanno reso possibile un risultato importante per l’intera comunità»».

Un macchinario importante quello donato all'ospedale, come spiegato dal dottor Alessandro Bianchi, Direttore della Struttura Complessa di Rianimazione: «Per i nostri pazienti avere a disposizione tecnologia avanzata è fondamentale. Questo ventilatore permette modalità di ventilazione molto più evolute e personalizzate e offre un supporto essenziale anche durante il trasporto in emergenza». Anche la Direttrice della Pediatria, la dottoressa Mariachiara Strozzi, ha evidenziato l'importanza della donazione, ricordando come il nuovo ventilatore consentirà di assistere pazienti di tutte le età, dal neonato prematuro all'adolescente, garantendo un supporto respiratorio avanzato durante la stabilizzazione e il trasporto verso i centri specialistici.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell'Asl At, Giovanni Gorgoni, che ha definito l'iniziativa un esempio virtuoso di partecipazione collettiva. «Migliaia di persone, con un centesimo alla volta, hanno fatto un regalo straordinario alla comunità - ha detto - È la dimostrazione di come la salute sia una faccenda collettiva e non solo dell’amministrazione sanitaria di turno. L’augurio è che questa iniziativa possa essere esempio e stimolo per progetti analoghi».

Quella promossa da Despar è una buona pratica che i proponenti si augurano possa essere diffusa in altri territori sempre nell'ottica di sostenere un maggior numero di strutture sanitarie.