La farmacia di Castelnuovo Don Bosco passa di mano. Da ieri, dopo qualche giorno di chiusura per inventario, ha riaperto con la nuova gestione, quella di due farmacisti molto conosciuti nella zona: sono Ivana e Umberto Fasoglio, madre e figlio già titolari dell’avviata Farmacia San Francesco della frazione Gallareto di Piovà Massaia.

Un anno molto importante per loro che ha visto l’inaugurazione del poliambulatorio Rimedi di fronte alla farmacia di Gallareto e, ora, l’acquisizione della Farmacia Don Bosco.

«Castelnuovo Don Bosco è un punto di riferimento di grande rilievo per tutta questa zona - ha commentato Umberto Fasoglio – e noi vogliamo diventare, a nostra volta, un polo sanitario a servizio della stessa area».

Tantissimi i clienti all’inaugurazione che ha visto anche l’allegria della fisarmonica suonata da Felice Andriano.

«Con Umberto ci conosciamo ormai da qualche tempo, da quando si frequentava insieme la scuola media – ha detto Umberto Musso, sindaco di Castelnuovo Don Bosco, presente all’inaugurazione della nuova gestione - Abbiamo anche lavorato fianco a fianco a Cocconato quando era sindaco. E nonostante i momenti per frequentarci siamo pochi lo considero un amico, e come ogni amico che si rispetti sono orgoglioso del suo successo e della sua intraprendenza e coraggio. Eccoci oggi vicini un’altra volta, nel paese che entrambi amiamo.

Come amministrazione comunale diamo pertanto un caloroso benvenuto ad Ivana ed Umberto, persone dotate di tanta professionalità, di grande spirito di servizio verso la comunità e di capacità di ascolto e attenzione alla salute di tutti».

Inizialmente la farmacia di Castelnuovo Don Bosco osserverà un orario spezzato (8,30-13 e 15-19,30) in attesa di nuovo personale per arrivare gradualmente il continuato applicato a Piovà oltre alla domenica mattina.

Ma c’è un’altra inaugurazione che riguarda Castelnuovo Don Bosco. Giovedì prossimo, giorno di mercato, a mezzogiorno si terrà la cerimonia di apertura della nuova casetta dell’acqua realizzata in piazza Italia.