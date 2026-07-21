Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

attualità

Su "Canelli 1613" botta e risposta tra Comune e Gruppo Storico

L'amministrazione comunale accusa il gruppo dell'Assedio di boicottaggio: «Giochi storici, costumi e attrezzature sono da restituire alla comunità». Iaboc: «Tutto realizzato con i soldi raccolti dai nostri volontari».

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

21 Luglio 2026 12:09:29

L'Assedio di Canelli

La famosa battaglia dell'Assedio di Canelli

Canelli 1613 si è conclusa da un po’ ma continua a far discutere. “L’Assedio che non è un assedio” è stato un progetto pilota giovanile apprezzato dal pubblico ma anche terreno di polemiche.

«L'Amministrazione comunale ha compiuto ogni ragionevole tentativo di coinvolgere il Gruppo Storico, invitandolo a partecipare, come è stato fatto con gli altri Gruppi ed Associazioni, scrivendo lettere e anche con incontri e confronti diretti con i Responsabili del Gruppo, nella convinzione che il dialogo fosse la strada migliore per tutelare la manifestazione. Anche il Comitato organizzatore ha invitato più volte alla partecipazione. Il Gruppo storico ha scelto di declinare questi inviti e tutti i tentativi non hanno prodotto il risultato auspicato.  Anzi, le principali criticità sono derivate dal comportamento del Gruppo Storico, che non ha reso disponibili giochi storici, costumi, attrezzature e altri materiali utilizzati in passato per la manifestazione e acquistati negli anni grazie a contributi pubblici. Si tratta di beni destinati all'interesse collettivo, che devono rimanere a disposizione della comunità.  Oltre ad aver rifiutato di partecipare, abbiamo anche dovuto prendere atto di comportamenti diretti di ostacolare la riuscita della manifestazione, col tentativo di impedire o ostacolare la partecipazione dei Gruppi storici di altre Città e scoraggiare quella dei canellesi.  A ciò si aggiungono le già note questioni relative al rifiuto dei medesimi soggetti di consegnare alla Città di Canelli il marchio "Assedio di Canelli 1613", che rappresenta un patrimonio della comunità canellese, non riconducibile a interessi esclusivi di singoli soggetti». Minacciate iniziative per recuperare «materiali e beni acquistati con risorse pubbliche».

«Per il bene del volontariato cittadino non colgo le provocazioni – risponde Valerio Iaboc, presidente del Gruppo Storico – Ci sono le “pec” a parlare della nostra disponibilità e la partecipazione agli incontri con la sindaca Giovine e l’assessore Tosti e poi con Colline 50. I vestiti di proprietà del Comune? Sono stati realizzati dalle nostre sarte con le stoffe acquistate con i soldi delle pubblicità, del numero unico e della “tassa” sui testoni. I contributi comunali servivano a pagare vitto e alloggio ai tanti gruppi storici che venivano per amicizia col nostro». 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133