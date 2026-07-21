Integrazione degli stranieri, venerdì il convegno «per costruire insieme un territorio più inclusivo»

Si intitola "Asti territorio inclusivo: politiche e percorsi per una società che accoglie" il convegno pubblico organizzato dal sindacato Cgil con il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) che si terrà venerdì 24 luglio alle 18 nella sede del Cpia in piazza Da Vinci 22 ad Asti.

«L'immigrazione - spiegano gli organizzatori - rappresenta una delle principali sfide e opportunità del nostro tempo. Affrontarla richiede politiche efficaci e collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore, mondo della scuola, imprese e cittadinanza. Il convegno vuole quindi offrire uno spazio di confronto e approfondimento sui temi dell'accoglienza, dell'integrazione e della coesione sociale attraverso il contributo di amministratori, esperti, operatori del settore e rappresentanti del territorio».

Numerosi i temi su cui verterà il confronto: strategie territoriali per favorire l'inclusione attiva, percorsi di formazione e inserimento lavorativo, accesso ai servizi e diritto di soggiorno, oltre a proposte concrete per una comunità sempre più inclusiva. Spazio, poi, a storie di integrazione e buone pratiche sul territorio.

I vari argomenti saranno affrontati con il contributo di numerosi ospiti. Dopo l'introduzione del segretario generale provinciale Cgil Beppe Morabito e i saluti istituzionali del sindaco Maurizio Rasero e del consigliere comunale Mauro Bosia (Umiti si può), interverranno Lamine Sow (coordinamento immigrati Cgil), Davide Bosso (dirigente scolastico Cpia), Paolo Maccario (Migrantes Diocesi di Asti). Per quanto riguarda la voce degli immigrati, verranno offerte testimonianze da rappresentanti di associazioni attive sul territorio: Mbaye Deme (Asiap), Yasmin Diaby (Associazione italo-ivoriana) e Aida Faye Diop (Associazione italo-senegalese).

Il convegno, coordinato da Domenico Massano, vedrà le conclusioni di Anna Poggio, componente della segreteria Cgil Piemonte con delega alle Politiche per l'immigrazione.

«L'iniziativa - conclude Morabito - è rivolta a cittadini, amministratori pubblici, professionisti, operatori sociali, insegnanti, studenti e a tutti coloro che desiderano approfondire il tema dell'inclusione e contribuire al dialogo sul futuro del territorio».

Ingresso libero. Ai partecipanti verrà distribuito il Dossier statistico immigrazione 2025.