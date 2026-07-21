Al Presidente di Assisi Pax International, Gerardo Navazio, il Premio Internazionale Giovanni Paolo II

Il prestigioso Premio Internazionale Giovanni Paolo II sarà conferito al dottor Gerardo Navazio, Presidente di Assisi Pax International, il prossimo 23 ottobre nel corso di una cerimonia che si svolgerà in provincia di Avellino. Si tratta di una onorificenza che viene assegnata a personalità che, attraverso il loro operato, si sono distinte per aver incarnato e diffuso i valori di umanità, fraternità e servizio, propri dell’insegnamento di Giovanni Paolo II.

Nella comunicazione ufficiale con la quale il Comitato d’Onore, Scientifico e Culturale ha assegnato il Premio a Navazio si legge, tra l’altro: «…il riconoscimento intende onorare l’opera di chi, con silenziosa abnegazione, si fa “Cireneo” per sostenere le croci del prossimo, rispondendo ai bisogni primari di chi soffre…». Un Premio annuale di particolare importanza nazionale e internazionale che vede premiate persone che si sono distinte per aver tutelato e promosso la sacralità della vita in armonia con i principi cristiani della Chiesa Cattolica.

Alcuni premiati delle passate edizioni furono: Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, Giulio Andreotti, i fratelli Abbagnale, il sindaco di Betlemme, Vera Baboun, Renzo Arbore e molti altri. «Ho accolto con profonda gratitudine e senso di responsabilità la notizia di questo Premio, che considero non un traguardo personale, – ha commentato Gerardo Navazio – ma un riconoscimento al lavoro quotidiano di tutti coloro che, insieme a me, operano all’interno di Assisi Pax Iternational per diffondere cultura di pace. Un Premio – ha concluso Navazio – che rafforza il nostro impegno a proseguire con maggiore determinazione questo cammino, nella convinzione che la pace non sia un ideale irraggiungibile, ma una responsabilità condivisa, che si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo, la cultura e il servizio al bene comune».