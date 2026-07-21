“Scegli l’Amore, Dona la Vita”, l'Aido e Lions Club insieme per promuovere la donazione degli organi

La solidarietà e l’informazione sono scese in piazza lo scorso sabato sera, nei pressi di Astimusica, per la seconda edizione di “Scegli l’Amore, Dona la Vita”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Aido provinciale di Asti (Associazione italiana per la donazione di organi) e il Lions Club Asti Alfieri, ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, confermando l’importanza del dialogo diretto su un tema così delicato come la donazione degli organi.

Nel punto informativo allestito in centro, molti astigiani hanno colto l'occasione per porre domande e approfondire le modalità della donazione. Un momento di confronto che Fabio Arossa, vicepresidente Regionale di Aido, e Francesca Ragusa, presidente del Lions Asti Alfieri, hanno definito fondamentale: «Ogni dialogo è un passo in più verso una comunità più consapevole e solidale».

L’evento è stato anche l’occasione per fare il punto sulla situazione delle donazioni nel territorio. Se da un lato si registra una leggera discesa dei dati provinciali (in linea con il trend nazionale), il Comune di Asti riesce invece a mantenere numeri ragguardevoli. A tal proposito, gli organizzatori hanno rivolto un particolare ringraziamento all’ufficio Anagrafe, sottolineando il ruolo cruciale che svolge nel raccogliere le libere adesioni dei cittadini nel momento del rinnovo della carta d’identità.

L'obiettivo di giornate informative come quella di sabato va oltre i semplici numeri: si tratta di costruire, insieme, una vera e propria cultura del dono attraverso l'informazione e il confronto. Per Arossa e Ragusa, il traguardo sociale può dirsi raggiunto se nuove persone, grazie a questo incontro, «hanno scelto di informarsi e riflettere seriamente sull’importanza della donazione».