Successo a Mongardino per "Bonet and marmalade con nonna Liz"

Una serata di divertimento e di brillante teatro quella di giovedì 16 luglio, quando la rassegna "E che sia...Spettacolo!!!" ha fatto tappa a Mongardino. Nello splendido scenario della Gavazza di Gianluca Conti, il pubblico ha assistito allo spettacolo "Bonet and marmalade con nonna Liz", portato in scena dal Gruppo Artistico Il Dusio d'Oro.

Protagonisti della commedia, Margherita Amerio nei panni di Gianduia, e Giorgio Gallo che ha interpretato Ardito Ugo, un eccentrico chef piemontese emigrato in Scozia. L'incontro tra i due personaggi ha dato vita a una serie di comiche, battute e gag che hanno regalato agli spettatori una serata ricca di buonumore.

Ad accompagnare lo spettacolo è stato anche l'intrattenimento musicale di Dino, che ha contributo a rendere ancora più divertente l'atmosfera della serata.

Al termine dello spettacolo il pubblico ha applaudito gli artisti. Gli organizzatori hanno inoltre voluto ringraziare i volontari del Crasl e i tecnici della Rete, Alessandro, Daniele e Pino, per il prezioso supporto nella realizzazione dell'evento.

La rassegna continua sabato 25 luglio con un nuovo appuntamento, organizzato dalla Rete in collaborazione con il Crasl19 e la FITel provinciale. A Mombarone sarà protagonista la compagnia Novarte Comic, che porterà in scena la commedia "Quando la vita si fa dura, ci si inventa la fregatura", interpretata da Teresa Avitabile, Daniele Barcaro, Franco Cerrato, Maria Eusebio, Paola Ruffo e Cristina Viarengo, con la regia del gruppo.

L'ingresso sarà libero con offerta volontaria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Lina al 348 3642949 oppure Pino (anche via WhatsApp) al 348 5647718.