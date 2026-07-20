Il cespuglio invade la carreggiata: «Il Comune intervenga per potarlo e togliere ogni pericolo»

È ancora una volta una piccola, ma per chi la vede tutti i giorni curiosa situazione quella segnalata nei giorni scorsi al nostro giornale per chiedere al Comune di intervenire e risolvere un problema.

Questa volta la richiesta arriva da un residente che abita nel quartiere di corso Alba e, in particolare, nei pressi di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Qui, all'altezza della palestra comunale, svetta un rigoglioso cespuglio d'erba che ormai ha invaso la carreggiata finendo per rappresentare un potenziale rischio per i mezzi in transito.

Il cespuglio che ha invaso la carreggiata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Non è dato sapere se averlo fatto crescere in quel modo sia stato un atto voluto o piuttosto il frutto del caso, ma ora si chiede all'amministrazione di mandare sul posto un giardiniere per eliminare il verde "in eccesso" così da risolvere ogni potenziale pericolo lungo la strada. Infatti gli automobilisti, per evitare il cespuglio, spesso sono costretti a sterzare verso la linea di mezzeria facendo una manovra evitabile se non ci fosse l'invasione di campo dell'erba.

«Il verde è bello e fa decoro - commenta con filosofia il nostro lettore - ma c’è una sottile differenza tra un cespuglio curato e quello che sta crescendo davanti alla palestra».