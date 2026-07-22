Il piazzale del Ri.Me.Di. a Gallareto sarà intitolato al dottor Paolo Dapavo

Ritenendo doveroso ricordarlo per il suo impegno e la sua profonda umanità, l’amministrazione comunale ha in corso le pratiche per intitolare il nuovo piazzale antistante il poliambulatorio Ri.Me.Di., in frazione Gallareto, al dott. Paolo Dapavo, stimato dermatologo astigiano mancatoci il 9 luglio 2025 all’età di sessant'anni, dopo una coraggiosa battaglia contro un tumore al pancreas.

Nato nel 1965 a Montechiaro nell'ambito di una famiglia di medici, aveva mosso i primi passi nella professione medica accanto al dottor Mario Pippione.

Nel corso degli anni, la sua attività si era concentrata con passione sulla ricerca e sul trattamento delle patologie cutanee, diventando uno dei massimi esperti a livello regionale e nazionale nel campo della psoriasi, di cui coordinava il gruppo di studio dedicato. Le sue numerose pubblicazioni, gli interventi a convegni testimoniano un costante impegno nel divulgare le ultime novità terapeutiche. Nonostante i numerosi impegni accademici e ospedalieri a Torino, il medico manteneva un legame fortissimo con il territorio astigiano, dove accoglieva i pazienti con grande disponibilità.

In occasione della ristrutturazione dell’edificio (che ospitava il famoso ristorante Gallareto, definitivamente chiuso da alcuni anni) era stato creato un ampio parcheggio con 35 posti auto che è stato ceduto al Comune (ottenendo uno sconto sugli oneri di urbanizzazione) che vi installerà colonnine per la ricarica di auto elettriche e pannelli fotovoltaici.