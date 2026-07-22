Kaptura festival: metal, sapori e i Modena City Ramblers accendono il weekend

Nel fine settimana è in programma la 4ª edizione del festival Kaptura, creato nell’ambito dell’innovativo progetto Snodi, finanziato dal Pnrr e organizzato da Comune e Pro Loco in collaborazione con Monferrato on Stage, un’occasione per tante band di farsi conoscere a un ampio pubblico.

Venerdì 24 al campo sportivo saliranno sul palco Obscura, Sadist, Ponte del Diavolo, Infection Code, Black Ancestry; sabato 25 sarà la volta di Rhapsody off ire, Eldritch, Winterage, Embace of Souls, Dedian, Septem Azeblade, Evilizers. Durante le serate sarà in funzione lo stand gastronomico della Pro loco. Presenti anche 35 bancarelle di merchandise e una zona camping.

Biglietto d’ingresso 22 euro.

Infine domenica 26, per Monferrato on Stage, l’atteso concerto dei Modena City Ramblers (MCR), col loro combat folk ad altissimi decibel ma anche alcuni classici della resistenza come “Bella ciao”. I MCR sono stati fondati nel 1991 da alcuni amici innamorati del folk irlandese, della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Nel 2022 i MCR hanno dato il via al loro tour per celebrare “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica.

Nel 2023 i Ramblers sono tornati in studio, e contestualmente hanno lanciato la campagna di crowdfunding, grazie alla quale viene prodotto Altomare: in questo album si ritrovano tutte le tematiche che compongono la forte identità musicale della band, per undici nuove canzoni, undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza.

Le registrazioni sono affidate ad un amico e collaboratore di vecchia data, Andrea Rovacchi, nel suo Sonic Temple studio di Parma, mentre la produzione artistica è curata direttamente dalla band. Nel 2025 il ‘comandante’ Gianluca Spirito saluta la band e al suo posto arriva Riccardo Sgavetti, con lui ai plettri i MCR incidono quattro nuove canzoni per celebrare l’80° anniversario della Liberazione e il 20° anniversario di Appunti Partigiani.

Non mancheranno lo stand food e beverage a cura della Pro loco di Piea, e l’area wine e cocktail bar del Consorzio del Barbera e vini del Monferrato. Ingresso gratuito.