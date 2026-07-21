Children's Convention Suzuki: i giovani astigiani in scena a Napoli dal 22 al 26 luglio

Saranno presenti anche una decina di giovani astigiani alla terza edizione di “Children’s Convention Suzuki” che si terrà a Napoli dal 22 al 26 luglio.

La manifestazione vedrà la partecipazione di circa seicento piccoli musicisti accompagnati dai loro Maestri e provenienti da Istituti di Musica italiani che usano il metodo Suzuki.

Saranno cinque giorni durante i quali si svolgeranno lezioni di gruppo, concerti, laboratori, prove, conferenze con docenti e ospiti di livello nazionale, cinque giorni di bellezza, arte, musica, impegno e talento che culmineranno in un concerto finale in piazza del Plebiscito.

Il metodo Suzuki prende il nome dal suo ideatore, il violinista giapponese Shinichi Suzuki, ed è un approccio pedagogico che coinvolge anche i genitori e con cui si insegna a suonare uno strumento in modo naturale e spontaneo anche a bambini molto piccoli.

Ad accompagnare i ragazzini astigiani sarà la loro Maestra, Elena Enrico che insegna alla scuola di musica dell’Associazione Culturale Suzuki di Asti che si trova in piazza San Martino 11, all’interno della Fondazione Goria.