Notte bianca a San Damiano: musica, balli, bancarelle e Miss rally 2026

Il caldo afoso non ha fermato i moltissimi partecipanti alla notte bianca di San Damiano, che si sono divisi fra le diverse attrazioni della serata.

In piazza Libertà si è tenuto il concorso “Splendida d’Italia”, già legato allo svolgimento del rally e poi slittato nel tempo: al termine delle sfilate delle concorrenti, applaudite da un folto pubblico, la giuria ha proclamato Lucrezia Roggero “Miss rally 2026”.

Sul resto della piazza si sono sistemate altre attrazioni: i giochi per bambini, l’angolo musicale dove si sono esibite le giovani voci sandamianesi, le bancarelle con pizza e farinata, lo stand della birra, le bancarelle del mercatino organizzato dalla Confesercenti di Asti, che peraltro hanno occupato tutto il tratto di strada che porta in piazza Camisola.

Qui, si sono esibiti i componenti del gruppo “Salsadura”, appassionati di ogni età delle danze latino americane. Il ritmo di bachata, salsa e merengue ha coinvolto anche molti del pubblico, che, raccogliendo l’invito degli organizzatori, hanno ballato con grande entusiasmo.

La musica è stata la protagonista della serata ed in diversi punti di via Roma si sono sistemati piccoli complessi musicali per presentare il loro repertorio. Nei bar si sono serviti gli “aperi-toju” e i dehors hanno straboccato di gente che conversando fra un gelato ed un cocktail cercava di ripararsi dalla calura.