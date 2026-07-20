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Mensa scolastica 2026/2027: iscrizioni e rinnovi online fino al 27 luglio 2026

I link e le informazioni necessarie per le nuove iscrizioni e i rinnovi al servizio

Redazione web

Redazione web

20 Luglio 2026 12:53:44

Mensa scolastica 2026/2027: iscrizioni e rinnovi online fino al 27 luglio 2026

Il Comune di Asti ricorda che è ancora disponibile, fino al 27 luglio 2026, il portale online per effettuare le iscrizioni e i rinnovi al servizio di mensa scolastica per il prossimo anno 2026/2027.

Qui il link per le nuove iscrizioni e i rinnovi on line.

Per maggiori informazioni visitare il sito web del Comune di Asti cliccando qui, oppure contattare il Punto Informativo di Vivenda spa, Via del Lavoro n. 144 - Asti. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare al +39 340 3625646, oppure inviare una email a iscrizionicomuneasti@vivendaspa.it.

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