Asti ricorda Mauro Alganon e tutte le vittime a 46 anni dalla Strage di Bologna

Asti renderà omaggio alle vittime della strage di Bologna nel 46° anniversario dell’attentato che il 2 agosto 1980 colpì la stazione ferroviaria del capoluogo emiliano, segnando una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana.

L’appuntamento è per Domenica 2 agosto alle 10.15 ai Giardini Mauro Alganon, dove l’Amministrazione comunale si riunirà una cerimonia commemorativa dedicata all’astigiano Mauro Alganon e a tutte le persone che persero la vita nell’esplosione.

Un momento di raccoglimento e riflessione collettiva, nel ricordo delle vittime, per ribadire la più ferma condanna di ogni forma di terrorismo. L’Amministrazione comunale ha inoltre espresso la vicinanza dell’intera comunità astigiana ai familiari delle vittime, sottolineando come, a distanza di 46 anni, la strage di Bologna rappresenti ancora una ferita profonda nella memoria del Paese e come il ricordo di chi perse la vita costituisca un dovere civile e morale.

Alla commemorazione sarà presente anche Silvana Alganon, sorella di Mauro, che prenderà parte alla cerimonia in memoria del fratello e di tutte le vittime della tragedia. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza, chiamata a condividere un momento di memoria e di riflessione affinché il sacrificio delle vittime non venga dimenticato.