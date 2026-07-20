Autonomia e Libertà Asti traccia la rotta in vista delle prossime elezioni comunali

Anche se non si conosce ancora il nome del candidato a sindaco che sosterrà alle prossime elezioni comunali del 2027, la lista civica "Autonomia e Libertà Asti" ha presentato il simbolo e ufficializzato alcune priorità del suo programma. La lista, centrista, è appoggiata dal Partito Popolare del Nord dell’ex Ministro della Giustizia Roberto Castelli.

«Gli obiettivi sono per un miglioramento della città di Asti, come sui temi della viabilità, sicurezza, diminuzione dei tributi locali - spiega il coordinatore astigiano sia della lista sia del Partito Popolare del Nord, Franco Quaglia - Altro obiettivo è quello di realizzare un pronto soccorso h24 per gli animali domestici, per evitare gli spostamenti dei proprietari in altre città come ad Alessandria, Alba, Moncalieri».

Su questo punto la lista ha già dato l'incarico a Marina Mazzari di creare un gruppo animalista nell'Astigiano per confrontarsi o segnalare problemi su questo tema. Un altro obiettivo che si è data la lista si intitola “Asti città Alfieriana - Arte e Cultura”, realizzabile attraverso il commercio. Si tratta di creare «politiche coordinate con i commerciati astigiani per veicolare il brand: saranno organizzati incontri con tour operator, sindaci della provincia astigiana, l'organizzazione di spettacoli teatrali, proiezioni e incontri con gli artisti locali». «Autonomia e Libertà, - continua Quaglia - vorrebbe riportare Asti allo splendore passato, dov'erano valorizzati il commercio, il territorio e le aziende locali che erano la struttura economica e commerciale del benessere astigiano».

Ricordando che Asti si trova al centro del Piemonte, equidistante da grandi città che hanno collegamenti aeroportuali e stradali importanti, la lista civica vuole cercare di attrarre aziende italiane e straniere affinché investano sul territorio. «Non abbiamo ancora indicato il nostro candidato a sindaco, è ancora presto; ci vogliamo impegnare come gruppo sul programma da proporre - conclude Franco Quaglia - Stiamo organizzando incontri mirati con i cittadini, da settembre, in modo da poter ascoltare tutti sui vari temi e problematiche della città».