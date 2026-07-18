«Con AstiMusica una piazza Alfieri gremita, un cartellone di altissimo livello e un indotto economico importante per le attività cittadine»

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo

AstiMusica 2026 è il successo di una città che ha saputo credere nelle proprie potenzialità e di un’amministrazione che ha avuto il coraggio di innovare. La scelta del sindaco Maurizio Rasero di trasferire, alcuni anni fa, il festival in piazza Alfieri si è dimostrata una straordinaria intuizione. Una location più ampia e prestigiosa ha permesso di accogliere un pubblico sempre più numeroso e di portare ad Asti artisti di primo piano, fino a realizzare nel 2026 il cartellone più importante che AstiMusica abbia mai avuto.

Un risultato che nasce dall’impegno dell’assessore Paride Candelaresi, che con competenza, passione e determinazione ha costruito un’edizione destinata a rimanere nella storia della manifestazione.

Per questo riteniamo ancora più grave il comportamento di quella parte della minoranza che, proprio nei giorni in cui erano aperte le vendite dei biglietti, ha scelto di alimentare sui giornali una polemica sulla sicurezza, arrivando a mettere in dubbio lo svolgimento stesso del festival. Un atteggiamento che avrebbe potuto arrecare un grave danno all’immagine di Asti, scoraggiare il pubblico e penalizzare un evento che rappresenta un’importante occasione di promozione e sviluppo per tutto il territorio.

I fatti hanno dimostrato il contrario. AstiMusica si sta svolgendo regolarmente, con una straordinaria partecipazione di pubblico.

A chi continua a cercare visibilità attraverso polemiche sterili suggeriamo di confrontarsi con chi ogni giorno vive la città: ristoratori, baristi, albergatori e commercianti. Sentirà raccontare di locali pieni, di migliaia di persone arrivate ad Asti da tutta Italia e persino dall’estero per assistere ai concerti. È questo il vero volto di AstiMusica: una manifestazione che genera economia, turismo, lavoro e valorizza il nome della nostra città ben oltre i confini del Piemonte.

Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto, lavorare per Asti, investire nella cultura, negli eventi e nelle opportunità di crescita. Lasciamo ad altri le polemiche. Preferiamo che siano i risultati a parlare. E i risultati, ancora una volta, parlano chiaro: una piazza Alfieri gremita, un cartellone di altissimo livello, un indotto economico importante per le attività cittadine e un’immagine di Asti sempre più forte e attrattiva. È questa la differenza tra chi amministra con una visione e costruisce opportunità per la città e chi, invece, cerca consenso mettendo a rischio il successo di iniziative che appartengono a tutta la comunità.



Denis Ghiglione e Maurizio Toscano - Gruppo Consiliare "I Giovani Astigiani"