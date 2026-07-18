«Cerchiamo 100 metri quadri per ospitare le lezioni dell’ex Casa del Teatro 3»

Il 30 giugno è una data che, per molti amanti del teatro, ha segnato un momento di profonda tristezza: la chiusura definitiva della Casa del Teatro 3 di via Scarampi 20. Tuttavia, chi conosce l'energia e la determinazione degli attori Sergio Danzi e Ileana Spalla sa che la consegna delle chiavi al Comune di Asti non è stata un addio alle scene, ma l'inizio di un nuovo atto. Nonostante la chiusura forzata della struttura - per far posto alla futura succursale del Liceo Monti - la coppia artistica non ha intenzione di fermarsi. L'obiettivo è ripartire a ottobre con i laboratori e i corsi, mantenendo vivo quel presidio culturale e sociale che in tanti anni ha trasformato i locali di via Scarampi in una “scuola di vita".

Per questo, Danzi e Spalla lanciano un «appello concreto e propositivo» per trovare una nuova casa operativa ad Asti. L'esigenza immediata riguarda lo svolgimento dei laboratori teatrali, attività che da sempre coinvolgono scuole e privati. Il palco e il resto degli allestimenti più grandi non saranno interessati da questo trasloco. «Il locale ideale dovrebbe avere una superficie di circa 100 mq ed essere in città - spiegano Danzi e Spalla - I requisiti tecnici sono semplici, ma essenziali per garantire la continuità del servizio: lo spazio deve trovarsi al piano terra per abbattere ogni barriera architettonica e dev’essere dotato di riscaldamento per permettere le attività durante i mesi invernali. Un altro punto importante riguarda l'esclusività. Abbiamo l'esigenza di lasciare oggetti che ci servono per il lavoro quotidiano e quindi sarebbe difficile condividere i locali con altri».

L’appello e rivolto a tutti coloro che possano aiutare i due attori a portare avanti una parte delle attività della Casa del Teatro 3. La possibilità di spesa è di circa 400 euro al mese. Una cifra dignitosa che riflette la natura associativa del progetto, ma che dimostra anche la volontà di non chiedere nulla gratis nel caso fosse necessario far fronte a un canone d’affitto. Mentre la ricerca per il laboratorio continua, qualche novità più legata alla messa in scena dei testi e agli spettacoli potrebbero arrivare da alcuni contatti attualmente in corso con altri soggetti.

La programmazione per la stagione 2026/27 è già in fase di studio: la presentazione dei corsi è prevista come sempre per settembre, con l'avvio ufficiale a ottobre. Chiunque avesse la disponibilità di un locale con le caratteristiche indicate, o volesse segnalare una soluzione, può mettersi in contatto con Sergio e Ileana chiamando il numero 335.66.51.861 o scrivendo una mail a sergio.danzi@casadelteatro3.it