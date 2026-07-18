Museo Paleontologico e aree protette, 4.500 gli studenti in visita

Cresce la presenza dei giovani al Museo Paleontologico di Asti, oltre che nelle aree naturali protette e nei geositi ad esso collegati.

Lo scorso anno scolastico ha visto coinvolti 4.566 bambini e studenti (4.235 nella sessione precedente), dalla scuola dell'infanzia all'università. Un ventaglio ampio di partecipazione connotato soprattutto dalla presenza di bambini della primaria (75%) seguiti dai ragazzi delle medie e delle superiori (20%). A seguire i piccoli dell'infanzia (4%) e gli universitari (1%).

«L'unicità del nostro territorio e dei reperti fossili del Museo, un patrimonio straordinario e senza eguali - commenta Sara Rabellino, presidente del Parco Paleontologico Astigiano- costituisce sempre più un richiamo per le scuole di altre province: ben 1.700 del totale risiedono nel Torinese e molti altri anche nell'Alessandrino e Cuneese».

«L'impegno del Parco per la divulgazione scientifica rivolta ai giovani - prosegue - è massimo. Nove le guide escursionistiche ambientali impegnate, specializzate in vari campi: dalla naturalista al biologo marino, dall'archeologa all'esperta di minerali e rocce. Il ringraziamento mio e del Parco va in particolare ad Alessandra Fassio, paleontologa e coordinatrice dell'attività didattica, al personale dell'Ente e ai collaboratori che operano attuando un mandato preciso: valorizzare il patrimonio naturalistico e fossilifero, promuovendo al contempo anche i beni culturali di Asti e provincia».

Nel suggerire percorsi e fornire consigli, non mancano le indicazioni ai visitatori sulle visite al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino dove sono esposti numerosi esemplari del Villafranchiano scoperti nell'Astigiano.

L'offerta educativa si è basata su un programma ampio che affianca ai progetti consolidati nuove proposte dal carattere innovativo: per la prima volta quest'anno i bambini dell'infanzia hanno potuto ascoltare storie di balene e capodogli attraverso il podcast gratuito “Fila a nanna”, fiabe della buonanotte proposte attraverso la collaborazione del Parco con Abbonamento Musei del Piemonte e Valle d'Aosta.

Per la scuola primaria, poi, è stato lanciato il concorso “Con me non ti perdi!” per la creazione della segnaletica dei bambini nella Riserva Naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande: vi hanno partecipato 250 alunni di Asti. Invece i ragazzi delle superiori, dopo la visita al Museo Paleontologico, hanno potuto approfondire in laboratorio, sempre a Palazzo del Michelerio, il lavoro di classificazione e studio dei molluschi fossili.

Intanto è già disponibile il catalogo delle proposte educative per il prossimo anno scolastico, consultabile sul sito www.astipaleontologico.it.

Da ricordare, infine, l'ingresso facilitato alle visite guidate Museo-Riserva per le scuole i cui Comuni aderiscono al Distretto Paleontologico dell'Astigiano e del Monferrato, per i quali sono previsti biglietti scontati. Possibili anche l'osservazione delle conchiglie al geosito di Cortiglione e l'incontro, nella Sala espositiva di Vigliano, con la grande balena Viglianottera, copia perfetta dell'esemplare originale esposto al Museo Paleontologico.