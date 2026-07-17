Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 17 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
17 Luglio 2026 21:47:47
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 17 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, è stato invece centrato 1 punto “5”, che vince 147.311,09 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 196.100.000 €.
Bari: 37 – 63 – 29 – 38 – 39
Cagliari: 72 – 29 – 87 – 46 – 53
Firenze: 69 – 29 – 67 – 17 – 12
Genova: 75 – 1 – 43 – 89 – 28
Milano: 52 – 51 – 25 – 88 – 63
Napoli: 73 – 87 – 27 – 48 – 76
Palermo: 63 – 5 – 59 – 39 – 19
Roma: 39 – 85 – 71 – 17 – 53
Torino: 49 – 35 – 80 – 42 – 89
Venezia: 63 – 66 – 49 – 24 – 85
Nazionale: 73 – 20 – 56 – 11 – 35
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 76 – 34 – 7 – 65 – 64 – 45
Numero Jolly: 46
Numero SuperStar: 90
Jackpot per la prossima estrazione: 196.100.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 1 da € 147.311,09
Punti 4: 300 da € 501,26
Punti 3: 13.464 da € 33,57
Punti 2: 239.962 da € 5,84
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 16 da € 50.126,00
3 Stella: 214 da € 3.357,00
2 Stella: 2.168 da € 100,00
1 Stella: 15.892 da € 10,00
0 Stella: 37.142 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 5 – 25 – 29 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 – 51 –
52 – 63 – 66 – 67 – 69 – 72 – 73 – 75 – 85 – 87
Numero Oro: 37
Doppio Oro: 37 – 63
12 – 17 – 24 – 27 – 28 – 38 – 42 – 46 – 48 – 53 –
59 – 71 – 80 – 88 – 89
18 – Cerino
17 – Sfortuna
40 – Quadro
29 – Diamante
42 – Caffè
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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