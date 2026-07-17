Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 17 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 17 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, è stato invece centrato 1 punto “5”, che vince 147.311,09 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 196.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 17 luglio 2026

Bari: 37 – 63 – 29 – 38 – 39

Cagliari: 72 – 29 – 87 – 46 – 53

Firenze: 69 – 29 – 67 – 17 – 12

Genova: 75 – 1 – 43 – 89 – 28

Milano: 52 – 51 – 25 – 88 – 63

Napoli: 73 – 87 – 27 – 48 – 76

Palermo: 63 – 5 – 59 – 39 – 19

Roma: 39 – 85 – 71 – 17 – 53

Torino: 49 – 35 – 80 – 42 – 89

Venezia: 63 – 66 – 49 – 24 – 85

Nazionale: 73 – 20 – 56 – 11 – 35

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 17 luglio 2026

Combinazione vincente: 76 – 34 – 7 – 65 – 64 – 45

Numero Jolly: 46

Numero SuperStar: 90

Jackpot per la prossima estrazione: 196.100.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 1 da € 147.311,09

Punti 4: 300 da € 501,26

Punti 3: 13.464 da € 33,57

Punti 2: 239.962 da € 5,84

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 16 da € 50.126,00

3 Stella: 214 da € 3.357,00

2 Stella: 2.168 da € 100,00

1 Stella: 15.892 da € 10,00

0 Stella: 37.142 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 17 luglio 2026

Numeri vincenti:

1 – 5 – 25 – 29 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 – 51 –

52 – 63 – 66 – 67 – 69 – 72 – 73 – 75 – 85 – 87

Numero Oro: 37

Doppio Oro: 37 – 63

Numeri Extra

12 – 17 – 24 – 27 – 28 – 38 – 42 – 46 – 48 – 53 –

59 – 71 – 80 – 88 – 89

Simbolotto – Estrazione di venerdì 17 luglio 2026

18 – Cerino

17 – Sfortuna

40 – Quadro

29 – Diamante

42 – Caffè

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.