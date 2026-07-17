“Insieme per me.dea”: a Villadeati la collaborazione con il Centro antiviolenza me.dea 

Rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e stalking contro le donne, all’interno e fuori la famiglia. Sono gli scopi di me.dea, Centro antiviolenza nato nel 2009 e attivo ad Alessandria e Casale Monferrato, i cui principi guida si richiamano all’autodeterminazione delle donne e alla libertà e inviolabilità del corpo femminile.

Per il secondo anno consecutivo, sabato 18 e domenica 19 luglio l’amministrazione comunale di Villadeati ha inserito nel programma del Festival culturale VILLADEArTI una serie di eventi organizzati in collaborazione con me.dea al fine collaborare alla promozione di azioni di prevenzione e sensibilizzazion e sul tema della violenza contro le donne e raccogliere fondi a sostegno delle attività del centro antiviolenza alessandrino.

«Sono venuto a contatto con il Centro antiviolenza me.dea in quanto una persona a me cara si è rivolta a loro per cercare sostegno nell’affrontare una situazione delicata – spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura di Villadeati Riccardo SORISIO - Ho avuto così modo di conoscere il lavoro che svolgono e per questo, come amministratore, ho pensato di unire cultura e sensibilizzazione per affrontare un argomento sul quale è sempre più necessario far crescere una consapevolezza comune».

Tre gli eventi in programma nell’ex chiesa di San Remigio, in via San Remigio 2: sabato 18 luglio, ore 18,00 inaugurazione mostra “Le Negazioni” di Andrea Franzosi, domenica 19 luglio ore 18.30, la presentazione libro “Napoleone in bicicletta” di Franco Testore e sempre domenica alle 21 lo spettacolo teatrale “Amorosi assassini”, di e con Valeria PERDONO’.

Protagoniste della tele dell’artista pavese Andrea Franzosi presenti nella mostra “Le Negazioni” sono figure femminile che il pittore rappresenta determinate e sicure di sé. Donne che non fuggono il confronto con il mondo, semplicemente preferiscono concedersi il diritto di sottrarsi momentaneamente al caos e alla sovraesposizione quotidiani, astraendosi ed “evaporando” nel proprio mondo interiore.

L’esposizione resterà aperta sabato 18 dalle 18.00 alle 22.00 e domenica 19 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Nel romanzo “Napoleone in bicicletta”, edizione Araba Fenice, lo scrittore astigiano Franco Testore narra una storia di famiglia drammaticamente vera, un’epica contadina che abbraccia cinquant’anni di storia italiana. All’interno del romanzo emergono anche le tematiche di genere, non trattate in senso moderno, ma sviluppate attraverso i ruoli sociali ben definiti della società contadina piemontese e veneta tra gli anni '30 e la Seconda Guerra Mondiale. L’autore dialogherà con il vicesindaco di Villadeati Riccardo Sorisio e la presidente di me.dea Sarah Scaluzero. Modera la giornalista Antonella Manuela Larocca.

Lo spettacolo teatrale “Amorosi assassini”, portato in scena dall’attrice Valeria Perdonò che ne è anche l’autrice, è ispirato a un fatto di cronaca e affronta il tema della violenza di genere con delicatezza e autoironia. Sul palco con l’attrice il pianista Marco Sforza. Co-fondatrice di AMLETA, associazione contro stereotipi e violenze di genere nel mondo dello spettacolo, Valeria Perdonò collabora con il Centro Antiviolenza Non da Sola di Reggio Emilia.

Il costo del biglietto dello spettacolo a 10 euro (5 euro ridotto under 14). Info e prenotazioni a villadearti@ comune.villadeati.al.it - Riccardo Sorisio 3290488928.

Le offerte raccolte nel corso del fine settimana saranno interamente devolute al Centro antiviolenza me.dea.

Il Festival culturale VILLADEArTI è ideato dall’amministrazione comunale di Villadeati. Accoglie tra maggio e ottobre, nell’ex chiesa di San Remigio, protagonisti del mondo del teatro, della narrativa, della musica, del cinema, dell’arte e della fotografia.

VILLADEArTI è realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria. Con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell’Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e il contributo di Fondazione CRT, Cosmo e altre aziende locali.