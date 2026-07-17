Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Avviso

Chiusura sportello illuminazione votiva del cimitero di Asti da venerdì 17 luglio

Asp annuncia la chiusura per problematiche, gli orari consueti riprenderanno dal 3 agosto

Redazione web

Redazione web

17 Luglio 2026 19:04:01

Chiusura sportello illuminazione votiva del cimitero di Asti da venerdì 17 luglio

Lo sportello dell’illuminazione votiva, presso il Cimitero urbano di Viale Don Bianco, resterà chiuso al pubblico a partire da oggi fino a venerdì 31 luglio per problematiche tecniche.

Lo sportello riprenderà da martedì 3 agosto con i consueti orari: martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Per informazioni, telefonare al numero 0141.434611.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133