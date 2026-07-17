Chiusura sportello illuminazione votiva del cimitero di Asti da venerdì 17 luglio

Avviso
17 Luglio 2026 19:04:01
Lo sportello dell’illuminazione votiva, presso il Cimitero urbano di Viale Don Bianco, resterà chiuso al pubblico a partire da oggi fino a venerdì 31 luglio per problematiche tecniche.
Lo sportello riprenderà da martedì 3 agosto con i consueti orari: martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Per informazioni, telefonare al numero 0141.434611.
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