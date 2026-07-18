Linea 3 deviata per lavori in corso Don Minzoni dal 20 luglio

Trasporti
18 Luglio 2026 06:56:00
Variazioni dei trasporti pubblici Asp a partire da lunedì 20 luglio e fino al termine dei lavori.
Chiuso al traffico il tratto di Corso Don Minzoni compreso tra Piazza Porta Torino e il distributore Tamoil in direzione della stazione ferroviaria.
I bus della Linea 3, in direzione corso Alessandria, seguiranno variazioni di percorso.
La linea effettua le seguenti fermate: Corso Torino, Corso XXV Aprile, Via Corridoni per poi seguire verso la rotonda del PAM, Via Gerbi, Via Atleti Azzurri Astigiani, Via Gerbi, Corso Don Minzoni, Corso Matteotti, Piazza Marconi e riprendendo poi il percorso regolare.
Non verranno effettuate le fermate di Corso Torino 20 e Corso Don Minzoni angolo Via dello Sport, sostituite dalla fermata provvisoria in Via Gerbi lato Piscina Comunale.
Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 19,30), www.asp.asti.it
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