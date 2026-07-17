Castelnuovo Don Bosco riceve 750 mila euro da spendere per gli impianti sportivi

Entusiasta il sindaco di Castelnuovo Don Bosco, Umberto Musso, nell'annunciare che il Dipartimento per lo Sport ha riservato 750 mila euro per gli impianti sportivi castelnovesi. E' il frutto della vincita del Bando Sport e Periferie 2025 cui l'amministrazione comunale ha partecipato.

«Il merito ovviamente non è solo del Comune - spiega Musso - ma è di un team molto più ampio che comprende l’Associazione CGS Castelnuovo ASD, il Circolo bocciofilo castelnovese, lo studio Paniati di Asti, dipendenti e amministratori comunali».

Con questo importante finanziamento l’amministrazione comunale realizzerà importanti interventi riguardanti il centro sportivo comunale per migliorarne le strutture.

Già deciso che verranno spesi in riqualificazione energetica della palestra, nella realizzazione del campo da calcio a 11 in sintetico e nell'installazione di un impianto fotovoltaico con un impianto di accumulo e recupero acque meteoriche.

«Nei prossimi mesi lavoreremo a stretto contatto con le associazioni sportive per iniziare i lavori, cercando di realizzare gli interventi quanto prima» conclude Umberto Musso.