Movicentro di Asti, la passerella chiusa per ragioni di sicurezza continua a essere transitabile nonostante il pericolo [VIDEO]

La passerella è chiusa o aperta? Sono diverse le segnalazioni pervenute nei giorni scorsi al nostro giornale sulla passerella pedonale del Movicentro, quella che collega il ponte Ogerio Alfieri di corso Savona all'ingresso del lungo corridoio laterale nel piano rialzato. Passerella che, almeno sulla carta e data la presenza di transenne, dovrebbe essere chiusa dal 9 febbraio scorso per ragioni di sicurezza dopo che i tecnici hanno accertato importanti infiltrazioni d'acqua che minerebbero la stabilità strutturale del camminamento.

La passerella che dovrebbe essere chiusa al passaggio dei pedoni

I rilievi, effettuati a inizio febbraio, hanno disposto la chiusura del passaggio e rimandato la risoluzione del problema a lavori di manutenzione straordinaria che non sono ancora stati realizzati dall'Asp. Non a caso è stato trincerato anche il marciapiede sottostante e interdetto l'accesso al lungo corridoio che costeggia il ristorante orientale.

Le porte spalancate verso la passerella "interdetta"

Quindi stupisce che, da un po' di tempo, chiunque possa entra e uscire senza problemi dal Movicentro passando proprio sulla passerella pericolosa attraverso un varco lasciato sempre aperto, usando le porte laterali dell'edificio, altrettanto spalancate, senza trovare nessun tipo di cartello di divieto all'imbocco del corridoio. Anche dalla parte opposta, dove ci sono gli ascensori, il corridoio è accessibile a chiunque.

Oggi pomeriggio ci siamo recati sul posto per verificare le segnalazioni e anche noi siamo entrati e usciti trovando il varco libero. Gira voce che la passerella, oltre che dai pedoni, sarebbe utilizzata dai rider che portano il cibo a domicilio e che si riparerebbero dal sole proprio nel corridoio, portandosi dietro la bici. Voci, nulla di più, ma se fosse così è chiaro che passare con le bici sopra quella struttura potrebbe rappresentare un rischio.

Le piante che forse dovrebbero impedire il passaggio verso il corridoio

Nel frattempo un'altra segnalazione che riguarda il Movicentro riguarda le scale mobili tra piazza del Palio e il ponte su corso Einaudi che, anche oggi pomeriggio, erano fuori servizio.