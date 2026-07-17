Moncalvo si trasforma in Polo Museale: la città più piccola d’Italia punta a diventare una capitale dell'arte

La “città più piccola d’Italia” si prepara a diventare un punto di riferimento per l'arte moderna e contemporanea nel panorama nazionale. È in corso un'ambiziosa trasformazione del Museo Civico, finanziata tramite i fondi del Pnrr, che porterà alla nascita di un vero e proprio polo museale d’eccellenza. Il progetto, curato dall'artista e progettista Pablo T, si divide in due grandi direttrici. La prima riguarda il completo rinnovo dell'allestimento degli spazi espositivi esistenti, che custodiscono un patrimonio artistico di eccezionale rilievo.

«Sapevo di trovarmi di fronte a una realtà importante, ma la qualità delle opere conservate a Moncalvo mi ha profondamente colpito per il suo respiro internazionale», spiega Pablo T. Il nuovo allestimento nasce proprio per dare una luce inedita a capolavori di maestri come Chagall, Modigliani, De Chirico e Guttuso, inserendoli in una cornice espositiva moderna che ne esalti il prestigio. L'obiettivo è trasformare queste sale in un'esperienza museale d'avanguardia, capace di raccontare al meglio la straordinaria eredità artistica di Moncalvo. Supportato da un team di architetti - Sonia Marchese, Silvia Girola, Lucia Pellegrini, Paola Gagliano - e dal dott. Giovanni Reggio (conservatore beni culturali), tale progetto sarà consegnato al territorio nel mese di agosto.

L'ampliamento e la Galleria Moncalvo Museum

La seconda fase del progetto, attualmente in fase di ristrutturazione, prevede un ampliamento di circa 200 metri quadrati nei locali sottostanti lo stabile. Qui nascerà la “Galleria Moncalvo Museum – Le firme Museali dell'Arte Contemporanea” e la sua biglietteria museale, affiancata dallo spazio esterno “Moncalvo Live”. Si tratta di un'operazione che Pablo T definisce unica in Piemonte, al di fuori di Torino, per la creazione di un sistema museale integrato che unisca classico e contemporaneo.

Una visione per il territorio

L'iniziativa non vuole essere solo un'operazione culturale, ma un volano per l'economia locale. «La mia idea è quella di portare gente da fuori: pubblico, collezionisti, professionisti e addetti ai lavori verso le nostre zone - spiega l’artista -. Non possiamo vivere solo di rendita con il vino e la gastronomia; dobbiamo dimostrare che dal punto di vista artistico non ci batte nessuno».

La direzione artistica e la curatela sono affidate a Pablo T mentre la gestione, il coordinamento generale e lo sviluppo, sono invece in capo all’Asti Art Gallery della gallerista ed editrice Romina Tondo, il quale connubio professionale ha consolidato grandi successi. L’inaugurazione ufficiale della nuova entità artistico/culturale è prevista per il mese di ottobre, con una grande mostra collettiva che segnerà l'inizio di un percorso progettuale della durata stimata, iniziale, di cinque anni.

Il punto di vista dell’Amministrazione

Per il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci, il progetto in corso non è solo un restyling, ma una vera e propria espansione strategica resa possibile dal successo nel Bando Borghi (Pnrr) del 2022. «Il bando ci ha permesso di recuperare tutto il piano sottostante al museo attuale, raddoppiando l’area espositiva: siamo scesi dal piano terra al piano -1», spiega il primo cittadino.

Questa nuova superficie, che supera ampiamente i 200 metri quadrati, è stata oggetto di un bando pubblico voluto fortemente dal sindaco per garantire «trasparenza e pari opportunità». Progetto che è stato poi aggiudicato a Pablo T per una gestione quinquennale.

La visione di Musumeci punta alla creazione di un sistema integrato unico: «A conclusione dei lavori avremo un polo museale che partirà dall'arte rinascimentale del Cinquecento, con opere già della fine del 1400, per arrivare fino all'arte super moderna». Con oltre 1000 metri quadrati complessivi di esposizione suddivisi su tre piani, l'ambizione è alta: «Penso che diventerà la seconda realtà in provincia per importanza, subito dopo Palazzo Mazzetti ad Asti. È una cosa veramente bella, di respiro nazionale e oltre».

Chi è Pablo T

Pablo T (nome d’arte rigorosamente senza punto dopo la "T") è un artista e curatore con trent'anni di esperienza e una carriera internazionale che lo ha portato a esporre, tra le altre, a Tokyo, Shanghai, New York, Parigi e in tutta Italia, in straordinarie esperienze come la personale sotto il logo ufficiale del Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza o la monumentale mostra personale all’abbazia di Polirone Mantova sotto la tutale dei beni culturali e in dialogo con le opere eterne del Correggio e dell’Ultima Cena di Bonsignori.

È l'ideatore e fondatore della corrente pittorica denominata “Astrattismo Extrasensoriale”, a cui sono state dedicate monografie in Asia, Medio Oriente e negli Stati Uniti.

Inserito nel prestigioso Volume d’arte Psiche, de L’Editoriale Giorgio Mondadori in un focus sulle ricerche che influenzano l'arte contemporanea, è da anni periziato dagli esperti del Ctu.

Già direttore della Biennale Istituzionale di Senigallia e della Biennale Internazionale di Asti, nel 2022 ha ricevuto l’Ordine dei Cavalieri di San Secondo per i suoi meriti favore della comunità e del territorio. Dopo aver diretto la Moncalvo Expo, ha scelto di mettere la sua visione al servizio del territorio monferrino, per trasformarlo in un centro d’attrazione culturale di respiro globale.