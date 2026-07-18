L’astigiana Fernanda Gallo Freschi alla guida mondiale di Zonta International

Un traguardo importante per Asti e per l’Italia, nel corso della Convention mondiale di Zonta International, svoltasi a Vancouver, l’astigiana Fernanda Gallo Freschi ha assunto ufficialmente la Presidenza Internazionale dell’organizzazione. Una delle realtà più importanti a livello mondiale, impegnata nella promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, che conta oggi oltre 25 mila socie distribuite in numerosi Paesi.

Durante la Convention, i delegati hanno inoltre approvato il programma dei Service Internazionali per il biennio 2026-2028, stanziando complessivamente 3 milioni e 750 mila dollari destinati a progetti sviluppati in collaborazione con alcune delle principali agenzie delle Nazioni Unite.

La quota più consistente, pari a 1,5 milioni di dollari, sarà destinata al programma congiunto di UNFPA e UNICEF per contrastare i matrimoni infantili in dodici Paesi dell’Africa e dell’Asia. Altri 750 mila dollari finanzieranno il progetto promosso da IFAD per rafforzare la leadership femminile nelle comunità rurali del Pakistan, attraverso iniziative dedicate allo sviluppo agricolo, alla resilienza climatica e all’autonomia economica delle donne.

Ulteriori 750 mila dollari sosterranno Laaha, la piattaforma digitale realizzata da UNICEF USA che offre a donne e ragazze informazioni, orientamento e strumenti sui temi della salute, dei diritti, della prevenzione della violenza e della sicurezza online.

Infine, altri 750 mila dollari saranno destinati a un progetto di UN Women, scelto direttamente dai delegati della Convention, che punta a sostenere le donne afghane rafforzando le organizzazioni femminili locali e i servizi di contrasto alla violenza di genere.