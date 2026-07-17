Mezzo miliardo di viaggi, Anas lancia il piano Estate Sicura: sospeso l'83% dei cantieri [VIDEO]

L'Anas ha attivato il piano "Estate sicura 2026" in vista del grande aumento del traffico che si verificherà nelle prossime settimane per le vacanze. Dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli.

I dati sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione della Campagna “Estate Sicura 2026” nella sede centrale Anas di Roma alla presenza dell’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, del Presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, del Direttore generale ad interim di Aiscat e Presidente di Piarc Mondiale, Emanuela Stocchi e di altre istituzioni coinvolte nell'iniziativa.

«In occasione dell'avvio dell’esodo estivo 2026 – ha spiegato l’Amministratore delegato Gemme - Anas rinnova il proprio impegno per garantire una rete viaria sempre più sicura, efficiente e in grado di assicurare la migliore mobilità possibile ai milioni di cittadini che si metteranno in viaggio. Nell'ambito del Piano Estate sicura 2026 è stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione, contribuendo così a rendere gli spostamenti più agevoli e sicuri. Avremo impegnate 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24».

Anche nell’ambito della Struttura Territoriale Anas del Piemonte e della Valle d’Aosta, la cui rete stradale si estende complessivamente per 1760 km attraverso nove Province, è prevista la sospensione della maggior parte dei cantieri di lavoro in concomitanza con il picco di transiti per l’esodo estivo. Le lavorazioni sospese riguardano tutti gli aspetti di esercizio della rete: dal ripristino della pavimentazione alla sostituzione delle barriere stradali, dalla sistemazione dei versanti all’installazione della segnaletica verticale. La riduzione delle limitazioni lungo la rete Anas del Piemonte e della Valle d’Aosta avverrà in maniera progressiva tra la seconda metà di luglio e la prima settimana di agosto.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).

“Quando sei alla guida, tutto può aspettare”

Insieme agli interventi sulle infrastrutture e alla gestione della viabilità rivestono così un ruolo centrale le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, strumenti fondamentali per promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione. L’incontro è stato infatti occasione per presentare in anteprima il nuovo spot sulla sicurezza stradale nell’ambito delle campagne di sicurezza stradale Anas “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato. Al centro della narrazione tre profili di guidatori “comuni”, interpretati da un cast di rilievo nazionale: Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi. Le riprese dello spot sono state realizzate presso gli spazi del Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, quale luogo d’eccellenza per la guida sicura.

Il salvataggio degli animali

Anas da sempre si impegna a garantire la sicurezza sulle strade non solo per gli automobilisti ma anche per gli animali in situazioni di pericolo. Il fenomeno dell’abbandono lungo le strade rappresenta una grave emergenza, che mette a rischio la loro vita e quella degli utenti. Anas salva, in media, un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito e ucciso.

L’ultima è “Non abbandonare una parte di te”. Attraverso un linguaggio visivo potente la campagna grafica mostra un volto diviso in due metà speculari: umana e animale. Il claim, poi, rafforza il messaggio trasformando l’abbandono in una riflessione personale e collettiva: non solo rispetto degli animali e delle regole, ma consapevolezza che ogni gesto può avere conseguenze irreversibili.

La campagna ha vinto il prestigioso premio Mediastars 2026 nella “Sezione Etico Sociale Categoria Stampa” aggiudicandosi anche lo “Special Star” per il Graphic Design del Brand Manual Anas.

La campagna antincendi

Anas è impegnata da alcuni anni in campagne di sicurezza contro gli incendi causati da sigarette accese. Lanciare dal finestrino del proprio veicolo i mozziconi mentre si è in viaggio può causare danni devastanti e irreversibili. Molti di questi, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano in prossimità delle strade e delle autostrade a causa di comportamenti espressamente vietati e sanzionati dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”).

Il claim della campagna è “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Per raggiungere gli utenti lungo le strade Anas, il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” è trasmesso sui PMV-Pannelli a Messaggio Variabile presenti sulla rete.