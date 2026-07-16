“Scegli l’amore, dona la vita”: AIDO e Lions in piazza Libertà per promuovere la donazione degli organi

Informare e sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule. La seconda edizione di “Scegli l’amore, dona la vita”, l’iniziativa promossa da AIDO Provinciale Asti e Lions Club Asti Alfieri, dà appuntamento questo sabato 18, dalle 17, in piazza Libertà ad Asti.

Per l’intero pomeriggio volontari e soci delle due associazioni saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, chiarire dubbi e distribuire materiale divulgativo su ciò che una scelta personale, possa diventare una concreta possibilità di vita per chi è in attesa di un trapianto.

L’iniziativa fonda le sue basi, sulla convinzione che una corretta informazione rappresenti il primo passo per consentire a ogni persona di compiere una scelta libera e consapevole. Non tutti sanno, infatti, che al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità elettronica è possibile esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi. Una decisione personale, semplice e modificabile in qualsiasi momento, che può assumere un valore straordinario per chi attende un trapianto.

«Donare è uno dei gesti più alti di amore e responsabilità verso gli altri – dichiarano congiuntamente AIDO Provinciale Asti e Lions Club Asti Alfieri –. Attraverso questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini un’occasione di dialogo e di approfondimento su un tema che riguarda tutti noi. Una scelta informata può un giorno trasformarsi in una nuova possibilità di vita per chi è in attesa di un trapianto. Invitiamo tutta la cittadinanza a fermarsi al nostro punto informativo: conoscere significa poter scegliere con consapevolezza e contribuire a costruire una comunità sempre più solidale. Insieme possiamo diffondere un messaggio di speranza, generosità e vita».

L’invito è rivolto a famiglie, giovani e cittadini di ogni età.